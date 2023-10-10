Речь Зеленского в парламенте Румынии отменили из-за «шоу» от сенатора

Зеленский должен был выступить в парламенте Румынии, однако одна из сенаторов пообещала «устроить шоу» и добавила фразу: «Будет плохо». Прежде она предлагала захватить часть Украины, в прошлом принадлежавшую Румынии

Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис (Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters)

Выступление украинского президента Владимира Зеленского в парламенте Румынии отменено, сообщили в палате депутатов, пишет Libertatea. Источники румынского издания News пояснили, что причина — «возможные сбои при выступлении».

«Мы наблюдаем неловкое время для Румынии <...> Наш народ, руководство парламента испугались [сенатора Дианы] Шошоакэ», — сказал депутат Ионуц Моштяну («Объединение Спасите Румынию»).

Шошоакэ накануне объявила, что в парламенте 10 октября «состоится шоу», и обратилась к президенту Украины: «Зеле, у тебя хватит смелости встретиться со мной? У меня есть письмо, которое я хочу передать тебе!» Сенатор пообещала, что, если Зеленский приедет в парламент, «будет плохо».

Прежде она не раз выступала в поддержку России и позиции Москвы по конфликту с Украиной. В июне она посетила российское посольство в честь Дня России, в интервью сенатор называла Румынию колонией Евросоюза и утверждала, что Украина «удерживает территории других стран». Шошакэ требовала аннексировать территории бывшего королевства Румыния, которые сейчас принадлежат Украине — Буковину и др.

Буковина — это историческая область на границе Украины и Румынии. С XIV века эта территория принадлежала Турции, а в XVIII веке ее захватила Австро-Венгрия. В 1918 году румынские войска аннексировали Буковину. В 1940-м после ультиматума советской стороны Северная Буковина и Бессарабия вошли в состав Советского Союза. Северная Буковина сейчас принадлежит Украине, южная часть территории — Румынии.

Зеленский приехал в Румынию 10 октября, впервые с начала полномасштабных боев, его встретили с воинскими почестями. Президент Украины встретился с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Темами их беседы стали «развитие авиации», усиление зенитных систем Украины, экономическое сотрудничество и безопасность в Черноморском регионе. Зеленский поблагодарил Румынию за поддержку в продовольственной сфере и укрепление безопасности.

