Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Оценивая личность президента Украины Владимира Зеленского, не стоит давать волю эмоциям, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, считает ли Владимир Путин Зеленского своим врагом.

«Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит», — сказал Песков.

Он также отметил, что «Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров».

Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным на определенных условиях, если других вариантов в рамках урегулирования не будет.

В частности, украинский лидер настаивает, чтобы в переговорах участвовали также США и Европа. «Если это единственный способ принести мир гражданам Украины и не потерять людей, мы обязательно пойдем на эту встречу с этими четырьмя участниками. Я не буду с ним [Путиным] любезен, я считаю его врагом, и, честно говоря, я думаю, что он тоже считает меня врагом», — сказал он.

Зеленский признал, что Украина не может вернуть военным путем все утраченные территории. Он также заявил, что никогда не признает суверенитет России над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

Путин тоже говорил о готовности к переговорам с представителями Украины. «Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — сказал российский лидер на прошлой неделе в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.