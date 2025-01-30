МИД России сообщил об отсутствии данных о выживших в авиакатастрофе в США
Данных о выживших при столкновении пассажирского самолета American Airlines c вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне нет. Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД России со ссылкой на американские власти.
«По информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет», — сообщили там.
Материал дополняется
Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»
Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
РБК запускает винный салон. Расписание
В России начали производить автомобили Voyah
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Когда могут изъять неосвоенный участок
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов