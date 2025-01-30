МИД России сообщил об отсутствии данных о выживших в авиакатастрофе в США

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Данных о выживших при столкновении пассажирского самолета American Airlines c вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне нет. Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД России со ссылкой на американские власти.

«По информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет», — сообщили там.

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