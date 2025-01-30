Трамп счел возможным, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было избежать
Президент США Дональд Трамп считает, что столкновения пассажирского самолета American Airlanes c вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне можно было бы избежать. Глава государства раскритиковал действия пилотов и авиадиспетчеров.
«Ночь была безоблачной, габаритные огни самолета были включены. Почему вертолет не поднялся, не спустился или не сделал вираж? Почему диспетчеры не сообщили экипажу вертолета что делать, вместо вопроса, видят ли они самолет? Эту ситуацию можно было избежать», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Самолет American Airlines с 60 пассажирами и 4 членами экипажа минувшей ночью столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, в котором находились три члена экипажа. Лайнер летел из Уичиты (штат Канзас) в Вашингтон, а вертолет выполнял учебный полет. Обломки самолета рухнули в реку Потомак. Пока обнаружены тела 18 погибших. Вышивших нет.
Расследованием инцидента занимаются специалисты Национального совета по безопасности на транспорте совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США.
В ФБР заявили, что в авиакатастрофе нет признаков терроризма.
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