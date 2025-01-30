CBS: 18 погибших найдены в реке после столкновения с самолетом над Вашингтоном

В реке нашли 18 тел погибших при столкновении в небе над Вашингтоном

Столкновение произошло над рекой за несколько минут до посадки лайнера, обломки упали в воду. Спасательной операции мешает холодная погода и низкая температура воды

Фото: Carlos Barria / Reuters

Из реки Потомак достали не менее 18 тел погибших при столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом над Вашингтоном, сообщает CBS со ссылкой на источник в полиции.

NBC первоначально сообщил о спасении четырех пострадавших, однако CBS, Washington Post и CNN утверждают, что никого в живых найти на данный момент не удалось.

Столкновение произошло над рекой, поисковую операцию значительно осложняет холодная погода, а температура воды колеблется в районе 0 °C.

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Пассажирский лайнер направлялся из Уичито, штат Канзас, в Вашингтон. Он заходил на посадку в аэропорту Рональда Рейгана. На борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — трое военнослужащих.

Вертолет Black Hawk выполнял учебный полет, он относится к батальону, выполняющему перевозку VIP-персон, обычно высших руководителей Пентагона. По сведениям Wall Street Journal, в момент аварии на борту не было VIP-персон, а только трое военных. Как правило, при учебных полетах в вертолете находятся пилот, летчик-инструктор и командир экипажа.