На борту разбившегося в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов

Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов были на борту разбившегося в США самолета, сообщает источник ТАСС. О том, что они могли там находиться, также пишет «Спортс».

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