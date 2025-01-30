На борту разбившегося в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов
Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов были на борту разбившегося в США самолета, сообщает источник ТАСС. О том, что они могли там находиться, также пишет «Спортс».
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