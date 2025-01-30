В Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом

Рейсовый самолет столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку в Вашингтоне. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Информации о жертвах не поступало

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Пассажирский самолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку, сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, передает CNN. FAA подчеркивает, что заявление основано на предварительной информации и может быть изменено.

Самолет выполнял рейс 5342 авиакомпании American Airlines из Уичиты, штат Канзас, в Вашингтон. Это региональный реактивный самолет авиакомпании PSA Airlines (региональный перевозчик, входит в American Airlines) — Bombardier CRJ700. American Airlines подтвердила, что крушение потерпел ее самолет.

Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с FAA проводит расследование.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в эфире Fox News сообщила, что президенту Дональду Трампу доложили об инциденте с военным самолетом и региональным пассажирским самолетом.

Что произошло после столкновения с вертолетом, не уточняется.Полиция округа Колумбия (MPD) в совместном с окружным департаментом пожарной и спасательных служб (FEMS) заявлении сообщила в X, что «на данный момент подтвержденных жертв нет». При этом сенатор от штата Техас Тед Круз в X написал, что «мы пока не знаем, сколько человек на борту погибло, мы знаем, что есть погибшие».

American Airlines сообщила CNN, что на борту самолета были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.