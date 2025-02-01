Пенсионерам проиндексировали пенсию на 9,5%. Сколько она составит

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Российские пенсионеры получат дополнительно проиндексированную пенсию после решения правительства. Проиндексировать пенсии правительство решило в январе 2025 года.

Ранее в январе страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров проиндексировали на 7,3% — суммы выплаты составила 17 168 руб.

Теперь ее рост достиг 9,5% — власти доиндексировали пенсии с учетом инфляции за прошлый год, повышение составило 2,22%. Таким образом, размер пенсионных выплат вырос с 16 000 до 17 520 руб.

По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. В связи с этим власти обсуждали возможности доиндексации — такую возможность упоминали в Госдуме.

Президент России Владимир Путин предлагал провести индексацию пенсии задним числом. «Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%», — говорил он.