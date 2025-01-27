Правительство проиндексировало пенсии и пособия

Изначально индексация была запланирована на уровне 7,3%, на уровень запланированной инфляции. Но по итогам года она оказалась выше, и теперь пенсии и выплаты решили проиндексировать еще раз

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 февраля более 40 социальных выплат и пособий проиндексируют на 9,5%. Соответствующее постановление приняло правительство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Индексация затронет более 40 различных социальных выплат и пособий. В числе них — выплаты ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Труда, людей с инвалидностью, страховых пенсий.

Мишустин напомнил, что после индексации вырастет и материнский капитал. На первого ребенка он составит 690 тыс. руб., на второго и последующего — 912 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 26,9 тыс. руб. При этом президент России предложил индексацию пенсий провести задним числом — с 1 января.

Изначально индексация была запланирована на уровне 7,3%, на уровень прогнозируемой инфляции. Но по итогам года она составила 9,52%.