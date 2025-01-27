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Общество ,  
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Правительство проиндексировало пенсии и пособия

Правительство утвердило индексацию пенсий и пособий на 9,5%
Изначально индексация была запланирована на уровне 7,3%, на уровень запланированной инфляции. Но по итогам года она оказалась выше, и теперь пенсии и выплаты решили проиндексировать еще раз
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 февраля более 40 социальных выплат и пособий проиндексируют на 9,5%. Соответствующее постановление приняло правительство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Индексация затронет более 40 различных социальных выплат и пособий. В числе них — выплаты ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Труда, людей с инвалидностью, страховых пенсий.

Мишустин напомнил, что после индексации вырастет и материнский капитал. На первого ребенка он составит 690 тыс. руб., на второго и последующего — 912 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 26,9 тыс. руб. При этом президент России предложил индексацию пенсий провести задним числом — с 1 января.

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Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Изначально индексация была запланирована на уровне 7,3%, на уровень прогнозируемой инфляции. Но по итогам года она составила 9,52%.

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года.

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Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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