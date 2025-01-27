Правительство проиндексировало пенсии и пособия
С 1 февраля более 40 социальных выплат и пособий проиндексируют на 9,5%. Соответствующее постановление приняло правительство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Индексация затронет более 40 различных социальных выплат и пособий. В числе них — выплаты ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Труда, людей с инвалидностью, страховых пенсий.
Мишустин напомнил, что после индексации вырастет и материнский капитал. На первого ребенка он составит 690 тыс. руб., на второго и последующего — 912 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 26,9 тыс. руб. При этом президент России предложил индексацию пенсий провести задним числом — с 1 января.
Изначально индексация была запланирована на уровне 7,3%, на уровень прогнозируемой инфляции. Но по итогам года она составила 9,52%.
С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года.
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