В Госдуме рассказали о возможной дополнительной индексации пенсий

В феврале российские пенсионеры смогут получить дополнительно проиндексированную пенсию и компенсацию за январский период, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

Это произойдет, отметил парламентарий, если правительство одобрит повышение пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%. В таком случае пенсионеры уже в феврале могут рассчитывать на увеличенные выплаты. Так, пенсия, которая составляла 16 тыс. руб., вырастет до 17 520 руб. вместо 17 168 руб., сказал Чаплин.

По итогам 2024 года инфляция в России составила 9,52%. Ранее о возможности доиндексировать пенсии упоминала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3% и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2015 года.