В Госдуме заявили о возможности доиндексировать пенсии с учетом инфляции
Правительство России может доиндексировать страховые пенсии до 1 февраля на 2,22%, сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — сказала она.
По итогам 2024 года инфляция в России составила 9,52%. С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стала первая индексация с 2015 года.
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