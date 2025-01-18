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Пенсии в 2025 году ,  
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В Госдуме заявили о возможности доиндексировать пенсии с учетом инфляции

Депутат Бессараб: страховые пенсии могут быть еще раз повышены с учетом инфляции
Сюжет
Пенсии в 2025 году

Правительство России может доиндексировать страховые пенсии до 1 февраля на 2,22%, сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — сказала она.

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По итогам 2024 года инфляция в России составила 9,52%. С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, и сейчас она составляет 24 059 руб. Повышение выплаты коснулось как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих, для которых это стала первая индексация с 2015 года.

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Теги
индексация пенсии Светлана Бессараб правительство
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