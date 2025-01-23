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Пенсии в 2025 году ,  
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Минтруд пообещал выплатить россиянам разницу индексаций пенсий за январь

Сюжет
Пенсии в 2025 году
Фото: Шатохина Наталья / news.ru / Global Look Press
Фото: Шатохина Наталья / news.ru / Global Look Press

Социальный фонд России с 1 февраля начислит гражданам разницу в индексации пенсий за январь. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. По его словам, процентная ставка индексации по фактической инфляции составляет 9,5%.

«С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат. Соответствующие постановления также подготовлены и внесены в правительство», — сказал Котяков на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Как отметил министр, каждый пенсионер получит средства по обычному графику доставки — с третьего по 25-е число месяца. Необходимые для этого документы уже подготовлены и внесены в правительство.

По словам Котякова, страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года были проиндексированы на 7,3%.

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Как отметил министр, сумма материнского капитала в 2025 году после индексации составит 912 тыс. руб., что почти на 80 тыс. больше по сравнению с 2024 годом. Сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 60 тыс. руб. и составит 690 тыс. руб. При рождении второго ребенка семья, ранее не оформлявшая сертификат, дополнительно получит почти 222 тыс. руб., пояснил министр. Выплачиваемое при рождении ребенка единовременное пособие после индексации составит почти 27 тыс. руб.

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Социальный фонд России пенсии Антон Котяков индексация пенсии
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