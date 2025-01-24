Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в Евросоюз

Виды Еревана (Фото: Christian Charisius / DPA / Global Look Press)

Комиссия парламента Армении по вопросам евроинтеграции одобрила законопроект о вступлении республики в Евросоюз. Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

При этом присутствовавшие на обсуждении депутаты фракции «Айастан» заявили, что не будут участвовать в голосовании. Фракция состоит из 11 депутатов. В парламенте Армении 107 человек.

Пресс-секретарь спикера Национального собрания Мовсес Арутюнян заявил, что законопроект внесут в повестку заседания парламента и рассмотрят на сессии 11–14 февраля. По его словам, отношения республики с Евросоюзом в последние годы стали более интенсивными и динамичными. Он отметил, что республика получает со стороны организации поддержку, а также размещает миссии гражданских наблюдателей и готова содействовать экономической устойчивости страны.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

Он неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В феврале 2024 года он заявил, что участие республики в ОДКБ, «в котором доминирует Москва», заморожено. 12 марта 2024 года Пашинян сообщил, что Армения выйдет из состава, если организация не выполнит своих обязательств.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Армения пока не объявляла о выходе из ОДКБ.

При одобрении проекта закона о начале процесса вступления в ЕС министр экономики Геворг Папоян подчеркнул, что страна не собирается менять сотрудничество с ЕАЭС на ЕС, а стремится к независимости. Кремль в ответ на это отметил, что одновременно быть членом ЕС и ЕАЭС невозможно из-за различий в таможенных и экономических правилах.