В Армении заявили о скором рассмотрении законопроекта о вступлении в ЕС

Фото: Francisco Seco / AP / ТАСС

Законопроект, касающийся старта процедуры вступления Армении в Евросоюз (ЕС), планируется вынести на обсуждение парламента в ходе сессии, запланированной на 11–14 февраля. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь спикера Национального собрания Мовсес Арутюнян.

«С высокой долей вероятности документ о начале процесса интеграции Республики Армения в ЕС войдет в повестку заседаний этой сессии», — заявил Арутюнян.

Правительство Армении одобрило законопроект, инициирующий процесс вступления страны в ЕС, 9 января.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что отношения с ЕС стали в последние годы более интенсивными и динамичными, отметив поддержку со стороны организации, в том числе размещение миссии гражданских наблюдателей и готовность содействовать экономической устойчивости Армении.

Армения заявила о своем намерении стать ближе к ЕС, включая обсуждения по визовой либерализации и ряду других инструментов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел республики Мирзоян упоминали о возможном вступлении в ЕС, отметив важность диверсификации внешней политики страны. Евросоюз также выразил готовность расширить сотрудничество с Арменией.

Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе телефонного разговора 17 января 2024 года. Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана по отношению к Евросоюзу, Путин дал комментарии и оценки по этому вопросу. В телефонном разговоре также обсуждались итоги председательства Армении в ЕАЭС и задачи на будущее. В 2025 году председательство перешло к Белоруссии.

При одобрении проекта закона о начале процесса вступления в ЕС министр экономики Геворг Папоян подчеркнул, что страна не собирается заменять сотрудничество с ЕАЭС на ЕС, а стремится к независимости. Кремль в ответ на это отметил, что одновременно быть членом ЕС и ЕАЭС невозможно из-за различий в таможенных и экономических правилах.