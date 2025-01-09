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Политика ,  
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Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

На заседании правительства Армении одобрен законопроект о вступлении страны в ЕС. Теперь его рассмотрит парламент. В Брюсселе и Ереване уже заявляли о планах расширить сотрудничество
Виды Армении
Виды Армении (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Власти Армении одобрили проект закона об инициировании вступления Армении в Европейский союз. Такое решение приняло правительство страны на заседании в четверг, 9 января.

Теперь законопроект отправится в парламент страны.

Представляя законопроект, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения» (цитата по news.am).

В качестве примера таких отношений Мирзоян назвал «политическую поддержку Армении» со стороны ЕС. Он напомнил, что Европейский союз размещал в стране миссию гражданских наблюдателей, а также ЕС заявлял о готовности поддержать укрепление экономической устойчивости Армении. «Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС», — сказал Мирзоян.

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Фото:А. Корнющенко / РИА Новости

Власти Армении были готовы вступить в ЕС уже в 2024 году, шутил ранее премьер-министр Никол Пашинян. «В каком году? В этом!» — говорил он в мае 2024 года в ответ на вопрос, когда Армения будет вступать в объединение.

О вступлении в Евросоюз Армения задумалась после вызовов для страны за последние четыре года, говорил в марте 2024 года Арарат Мирзоян. «У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим через этот процесс, мы увидим, каким будет его завершение», — сказал он. При этом он говорил, что для Еревана важно предельно диверсифицироваться, расширить круг партнеров и союзников.

ЕС, в свою очередь, также принял решение расширять двустороннее сотрудничество с Арменией, говорил в прошлом году занимавший пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «И в этом контексте сегодня мы решили запустить работу над амбициозной повесткой нового партнерства», — говорил он.

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