Какие последствия будет иметь стратегическое партнерство Армении и США Правительство республики также одобрило законопроект о вступлении в Евросоюз

Армения подписала Хартию о стратегическом партнерстве с США. Аналогичные договоры у Штатов уже есть с Грузией и Украиной. Подробнее о сближении Еревана и Вашингтона и его последствиях — в материале РБК

Арарат Мирзоян и Энтони Блинкен (Фото: МИД Республики Армения)

О чем договорились Армения и США

14 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне двустороннюю Хартию о стратегическом партнерстве. Подобные соглашения у США уже есть с Грузией (заключено в 2009 году; в 2024-м США его приостановили) и с Украиной (действует с 2021-го).

Хартия состоит из преамбулы и пяти секций: принципы партнерства; сотрудничество в сфере экономики, торговли, транспорта и энергетики; оборона и безопасность; укрепление демократии, правосудия и инклюзивности; расширение гуманитарных и культурных обменов.

В документе сказано, что США приветствуют стремление Армении укреплять связи со странами евроатлантического сообщества и «более широким сообществом демократий» и выступают за скорейшую нормализацию ее отношений с соседями. Хартия невелика по объему и в основном состоит из довольно общо сформулированных пунктов. Наиболее конкретными из них выглядят три:

США будут помогать Армении развивать гражданскую программу ядерной энергетики. Как сообщил на церемонии подписания Блинкен, теперь Вашингтон начнет с Ереваном переговоры по «Соглашению 123»;

«Соглашение 123» — это название документа о сотрудничестве в области мирного атома, который США заключают с другими странами. Он создает базу для технических обменов, совместных научных исследований и дискуссий. Как говорится на сайте Национального управления по ядерной безопасности США, в сочетании с другими инструментами ,в частности, с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), «Соглашения 123» помогают продвигать американские принципы нераспространения. В конгрессе утверждение документа проходит по упрощенной процедуре. На декабрь 2022 года США заключили 23 таких соглашения, которые регулируют мирное ядерное сотрудничество с 47 странами, МАГАТЭ и властями Тайваня. Среди государств, с которыми подписаны соглашения, в частности, Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Казахстан, Марокко, Турция, Украина, Япония. «Соглашение 123» было заключено и с Россией — оно вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в 2041-м.

Партнеры создадут рабочую группу, которая будет контролировать экспорт товаров двойного назначения и согласовывать обмен информацией:

Секция про оборону и безопасность содержит пять пунктов; в них говорится, что страны запустят двусторонние консультации по обороне, США начнут готовить армянских военных, а также обучать полицию и другие службы безопасности.

«Углубление интеграции Армении в евроатлантические институты является общим приоритетом, и мы планируем расширить сотрудничество в области безопасности и программы реформ, направленные на повышение оперативной совместимости Армении и укрепление обороны Армении», — говорится в этом разделе. Республика также обязуется провести внутренние реформы, обеспечивающие верховенство права, эффективность государственного управления и борьбы с коррупцией.

Ереван берет обязательство присоединиться к глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), которая действует под эгидой США и куда входит 87 стран. Этот пункт в документе не зафиксирован, о нем Блинкен и Мирзоян сообщили на церемонии подписания.

По оценке госсекретаря США, хартия закладывает основу для еще более глубокого сотрудничества двух стран. «Стратегическое партнерство, которое мы подписываем, думаю, будет способствовать более устойчивому, более мирному, более безопасному, более независимому Южному Кавказу», — сказал он на церемонии.

Мирзоян в ответ поблагодарил Вашингтон «за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении» и его помощь «в укреплении демократических институтов Армении и повышении экономической устойчивости». «Мы глубоко признательны Соединенным Штатам за их вклад в достижение стабильного и прочного мира в регионе Южного Кавказа. Мы считаем, что стабильный и процветающий Южный Кавказ отвечает интересам всех региональных игроков и более широкого международного сообщества. Армения привержена продолжению тесного сотрудничества с Соединенными Штатами для достижения этой общей цели», — подчеркнул министр (цитата по Armenpress).

С 2019 года отношения Армении и США находились на уровне стратегического диалога: о намерении Еревана повысить их до статуса стратегического партнерства премьер республики Никол Пашинян сообщил 4 июля 2024 года, поздравляя американского президента Джо Байдена с Днем независимости. «Армения высоко оценивает роль США в процессе установления мира в нашем регионе и глубоко ценит поддержку США суверенитету, независимости, демократии, территориальной целостности и нерушимости границ Республики Армения в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года», — говорилось в послании армянского премьера.

Как на это реагирует Москва

Сближение Армении с США происходит на фоне охлаждения отношений республики с Россией. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции 14 января признал, что на официальном уровне отношения с Ереваном у Москвы непростые.

Они начали обостряться после столкновений на границе Армении и Азербайджана в мае 2021 и сентябре 2022 годов. Ереван требовал, чтобы его союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осудили действия Баку, но они этого делать не стали. В марте 2024 года Пашинян сообщил, что Армения фактически заморозила свое членство в ОДКБ — представитель республики не участвует в работе организации с сентября 2023 года. В ОДКБ заявили, что зона ответственности организации «заканчивается там, где проходит государственная граница» Армении.

Проблема в том, что граница между Арменией и Азербайджаном до сих пор окончательно не определена — весь последний год они договариваются о ее делимитации и демаркации, результаты которых, как ожидается, должны быть закреплены в двустороннем мирном соглашении.

В декабре 2024 года Пашинян заявил, что Армения и ОДКБ в своих отношениях прошли «точку невозврата» и что Ереван «считает себя вне ОДКБ».

Сейчас на границе Армении и Азербайджана работает гражданская наблюдательная миссия Евросоюза (EU Mission in Armenia — EUMA). Она с согласия обеих сторон начала действовать в 2022 году, затем, в 2023-м, уже без одобрения Баку, ее состав был расширен, а срок работы продлен на два года. В ОДКБ заявили, что предлагали отправить в Армению наблюдателей организации, но Ереван отклонил этот план.

На церемонии подписания хартии 14 января Блинкен сообщил, что в феврале США направят в Армению специальную группу для мониторинга пограничной безопасности. Состав этой миссии, ее полномочия и формат работы госсекретарь не уточнил.

В Москве укрепление отношений Армении с США называют «суверенным решением двух государств». «Главное ведь не что подписал и не как оно называется, а что вытекает из этого, — заявил 14 января Лавров. — У нас тоже употреблялась терминология «стратегическое партнерство» в целом ряде договоров с западными странами. Но эти договоры никогда, провозглашая стратегическое партнерство, не требовали от того или иного участника выступать против третьей страны». По оценке главы МИД России, США, подписав с Арменией такое соглашение, «будут требовать» от нее ввести против России санкции.

О «суверенном праве Армении развивать отношения по всем азимутам» в тот день заявил и представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что «США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли» и что они «пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны». «У нас свои двусторонние отношении с Арменией, мы дорожим этими отношениями, мы намерены их развивать и дальше, тем более что помимо двусторонних аспектов для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — РБК), — сказал Песков. — Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа».

В последние дни Москва часто упоминает ЕАЭС в контексте отношений с Арменией. Дело в том, что 9 января правительство республики одобрило законопроект о вступлении в Евросоюз, — теперь его должен рассмотреть парламент. В 2010-е годы Еревану пришлось выбирать между соглашением об ассоциации с ЕС и ЕАЭС — состоять в двух зонах свободной торговли одновременно невозможно, и тогда выбор был сделан в пользу ЕАЭС.

Законопроект о вступлении в Евросоюз Россия расценила как начало выхода Армении из ЕАЭС. «ЕАЭС и ЕС несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы», — пояснил вице-премьер России Алексей Оверчук. В Ереване ответили, что заменять сотрудничество с ЕАЭС чем-либо другим не собираются. «Мы хотим быть независимыми. А независимость — это когда ты зависишь от всех, а не от одного, и все в какой-то степени зависят от тебя», — сказал 13 января министр экономики республики Геворг Папоян.