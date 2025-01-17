Пашинян объяснил Путину недавние шаги Армении и ЕС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба правительства Армении.
«Собеседники обсудили итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, предстоящие задачи в рамках Евразийского экономического союза, а также ряд вопросов двусторонней повестки дня Армения — Россия», — говорится в сообщении.
Кремль сообщил, что в беседе Пашинян «пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом». Путин в свою очередь «дал соответствующие комментарии и оценки».
Армения завершила свое председательство в ЕАЭС, в 2025 году оно перешло к Белоруссии. Следующее заседание белорусский президент Александр Лукашенко предложил провести в Минске в мае.
Вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что рост экономики Армении в последние годы говорит о том, что она является основным бенефициаром от членства в ЕАЭС. По его словам, «очевидные выгоды» для Армении — энергетическая и продовольственная безопасность, стабильные условия для развития экономики, а также «безбарьерный доступ к огромному рынку».
9 января власти Армении одобрили проект закона об инициировании вступления Армении в Европейский союз. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян заявлял, что его страна не собирается заменять сотрудничество с ЕАЭС каким-либо другим, но хочет быть независимой.
В Кремле отмечали, что невозможно быть членом и Евросоюза, и ЕАЭС. «Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов — там другая, там другие нормы», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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