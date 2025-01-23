Армения назвала маловероятной разморозку членства в ОДКБ в 2025 году

Служба внешней разведки Армении считает маловероятным, что в 2025 году Россия и Украина смогут заключить долгосрочный мир. По оценке спецслужбы, этот конфликт будет напрямую влиять на ситуацию на Южном Кавказе

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О чем говорится в докладе СВР Армении

23 января Служба внешней разведки (СВР) Армении опубликовала свой первый ежегодный отчет о внешних рисках безопасности (вышел на армянском и английском языках). Документ состоит из 16 страниц и посвящен тому, как, по оценке ведомства, геополитические события, в частности конфликт на Украине и противостояние Израиля и ХАМАС, влияют на безопасность в Южнокавказском регионе.

Но первоочередной вопрос в этом отчете — отношения Армении с Азербайджаном. Спецслужба обращает внимание на интенсивную коммуникацию Еревана и Баку в 2024 году и считает, что общение без посредников в 2025-м останется самым эффективным. Вероятность «масштабного нападения на Армению со стороны Азербайджана» аналитики армянской разведки оценивают как невысокую, но отмечают, что без мирного соглашения сохраняется риск локальной напряженности и эскалации на границе; ответственность за это они возлагают на Азербайджан.

Служба внешней разведки Армении была создана на рубеже 2022–2023 годов. Как сказано на сайте правительства, задачи службы — прогнозирование, предотвращение, противодействие и защита республики от внешних угроз, а также предоставление «надежной, достоверной и действенной» информации людям, принимающим решения. Службу возглавляет Кристинне Григорян, которая прежде была заместителем министра юстиции (2018–2022 годы), а вплоть до назначения в СВР в течение года занимала должность омбудсмена республики. Как пояснил РБК армянский политолог Джонни Меликян, подобная структура в рамках системы существовала и раньше, однако после Карабахской войны 2020 года встал вопрос о том, чтобы расширить возможности разведки и создать дополнительное ведомство. «Обстановка в регионе Южного Кавказа более безопасной и стабильной не становится. Эту службу надо воспринимать именно в этом контексте», — отметил эксперт.

В последние два года, утверждается в отчете, страны и надгосударственные акторы предпочитают решать проблемы не с помощью политических и экономических инструментов, а силовыми методами. «Государственные акторы часто преподносят это предпочтение, используя нарратив об «исторической правде» или необходимости обеспечить собственную безопасность. Этот тренд сохранится в 2025 году», — прогнозирует спецслужба.

СВР Армении считает маловероятным, что в 2025 году Москва и Киев придут к «достаточно жизнеспособным решениям, необходимым для стабильного и долгосрочного мира» между ними; поэтому европейские страны и Россия будут и дальше активно вооружаться, выстраивая долгосрочную оборону и экономическую автономию. При любом раскладе, полагают авторы, российско-украинский конфликт будет влиять на Южный Кавказ.

Ведомство упоминает риск вторичных санкций в контексте отношений Еревана с Москвой и Ираном, что «ограничивает экономический потенциал» республики. «В 2025 году маловероятно, что санкции против России или Ирана будут сняты или смягчены таким образом, чтобы это существенно повлияло на экономику Армении. Поэтому риски, связанные со вторичными санкциями, останутся острыми, — говорится в отчете. — В сочетании с другими факторами продолжающееся введение санкций против России и российско-украинский конфликт увеличивают вероятность замедления экономики России и создают дополнительные риски для экономики Армении».

Отдельно в отчете СВР оцениваются перспективы военных союзов, в частности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ведомство считает, что «неспособность (нежизнеспособность) ОДКБ реагировать на проблемы на Южном Кавказе, которые входят в уставные цели ОДКБ, скорее всего, не изменится». «Мы оцениваем как маловероятное, что в 2025 году причины, по которым Армения заморозила свое членство, изменятся. Исходя из этого, мы оцениваем, что авторитет структуры безопасности и дальше будет подвергаться значительному сомнению и это станет пищей для размышлений для других государств-членов», — сказано в отчете СВР Армении.

На каком уровне находятся отношения России и Армении сейчас

Отчет спецслужбы вышел на фоне сближения Армении с западными странами. В начале января 2025 года правительство республики одобрило законопроект о членстве в Евросоюзе и направило его на рассмотрение в парламент. Впервые о европейской перспективе власти республики заявили в марте 2024 года. Полгода спустя последовали практические шаги: 11 сентября ЦИК зарегистрировала инициативу объединения «Платформа демократических сил» (в нее входят Европейская партия Армении, «Республика», «Во имя республики» и Христианско-демократическая партия) о вынесении на общенациональный референдум вопроса о вхождении республики в ЕС.

Чтобы инициативу рассмотрело правительство, за 60 дней она должна была набрать не менее 50 тыс. подписей. По подсчетам ЦИК, законопроект поддержали более 52 тыс. человек. После этого он ушел в правительство. Документ состоит из двух статей — «о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз» и о том, что закон вступит в силу на десятый день после его официального опубликования. Дата внесения законопроекта в парламент пока не известна. В правительстве уверены, что парламент, где большинство мест принадлежит партии премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор», одобрит документ. «Наше правительство одобрило этот законопроект, и существует высокая вероятность, что наш парламент примет его, что будет означать, что мы начинаем процесс интеграции с Европейским союзом», — сказал Пашинян на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе 23 января (цитата по Armenpress).

Параллельно Армения заключила Хартию о стратегическом партнерстве с США — это произошло 15 января в Вашингтоне, ее подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен. В России хартию, как и стремление в ЕС, назвали суверенным правом Еревана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в январе на пресс-конференции по итогам 2024 года отмечал, что важно не то, кто и что «подписал и как оно называется, а что вытекает из этого». И добавил, что министр Мирзоян принял приглашение приехать с визитом в Москву. Визит состоялся менее чем через неделю, 21 января. В МИД Армении отметили, что эту поездку запланировали более двух месяцев назад. «Надо сказать, что этот визит готовился почти три месяца, но все время по техническим причинам откладывался, и вот наконец нам удалось встретиться», — сказал после переговоров Мирзоян. По его оценке, встреча «прошла в искренней конструктивной атмосфере». Столь же высоко оценил переговоры и Лавров: они «были весьма насыщенными и продуктивными».

Оба министра говорили в том числе и о роли СМИ в развитии двусторонних отношений: по оценке Лаврова, многие вопросы «порой вызывали не очень адекватную реакцию средств массовой информации». «Мы также обсудили сложившуюся ситуацию в медиапространстве и пути формирования более благоприятной информационной атмосферы», — разделил посыл российского министра Мирзоян.

В последние два с половиной года наблюдается охлаждение отношений Армении с Россией. Лавров на пресс-конференции 14 января признал, что на официальном уровне отношения непростые. Они начали обостряться после столкновений на границе Армении и Азербайджана в мае 2021-го и сентябре 2022 года. Ереван требовал, чтобы его союзники по Организации Договора о коллективной безопасности осудили действия Баку, но они этого делать не стали. В марте 2024 года Пашинян сообщил, что Армения фактически заморозила свое членство в ОДКБ — представитель республики не участвует в работе организации с сентября 2023 года. В ОДКБ заявили, что зона ответственности организации «заканчивается там, где проходит государственная граница» Армении. Проблема в том, что граница между Арменией и Азербайджаном до сих пор окончательно не определена: весь последний год они договариваются о ее делимитации и демаркации, результаты которых, как ожидается, должны быть закреплены в двустороннем мирном соглашении. В декабре 2024 года Пашинян заявил, что Армения и ОДКБ в своих отношениях прошли «точку невозврата» и что Ереван «считает себя вне ОДКБ».

Меликян определяет нынешнюю внешнюю политику Армении как курс на балансирование и диверсификацию. «Самый важный посыл из Еревана заключается в том, что наши отношения с отдельными партнерами не направлены против третьих стран. От традиционных союзников мы не отказываемся, при этом намерены укреплять контакты с теми странами, с кем сотрудничали недостаточно, — сказал РБК эксперт. — Перед нами стоит задача модернизировать наши вооруженные силы, обеспечить обороноспособность на фоне угроз и возможных пограничных провокаций со стороны Азербайджана. В этом контексте с отдельными странами мы ведем работу».

Армения продолжает сближение с западными странами, не разрывая отношения с Россией, — ее стремление продиктовано не столько ее претензиями к Москве, сколько необходимостью поддерживать свою стабильность и как-то решать проблемы после войны 2020 года, отметила в беседе с РБК независимый эксперт по вопросам безопасности и конфликтам на Южном Кавказе Олеся Вартанян. «За последние три года мы впервые видим готовность западных стран поддерживать Армению в секторе обороны и безопасности: до этого при членстве Еревана в ОДКБ они не допускали какой-либо военной помощи, — говорит эксперт. — Шаги Армении в первую очередь проистекают из интересов сохранения ее собственной стабильности. На фоне украинских событий Ереван перестал полагаться на Москву и ищет возможности закрыть какие-то свои слабости с помощью западных стран. В Ереване налаживание отношений с Западом рассматривают не в противовес Москве, а в пользу сохранения собственной государственности».