В Гренландии заявили о готовности к сделке с США по минералам

Гренландия не хочет быть частью США, но она готова к деловой сделке, которая могла бы принести пользу обеим странам. Об этом заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наайя Натаниэльсен в колонке The Washington Post.

«Потенциал для развития экономики Гренландии огромен. <...> И мы приглашаем Соединенные Штаты присоединиться к нам и наладить более тесное деловое сотрудничество», — написала она.

По данным Натаниэльсен, Гренландия обладает 39 из 50 минералов, которые Соединенные Штаты классифицировали как критически важные для национальной безопасности и экономической стабильности. В этой области Гренландия сотрудничает с Госдепом США уже несколько лет. Последнее соглашение между двумя странами было подписано в 2019 году, в середине первого президентского срока Дональда Трампа, и Гренландия надеется на скорейшее подписание нового договора, чтобы увеличить инвестиций в горнодобывающий сектор.

«На данный момент большинство лицензий на добычу полезных ископаемых в Гренландии принадлежат компаниям из Канады и Великобритании. У каждой из них по 23 лицензии. У США всего одна. Я уверена, что эта картина может измениться», — заключила министр.

Избранный президент США Дональд Трамп выражал желание приобрести Гренландию, автономную провинцию Дании, еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. По его словам, таким образом США гарантируют собственную национальную безопасность.

В ответ на высказывания американского политика премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается. Он подчеркнул: «Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами».

В Кремле по этому поводу заявили, что Россия внимательно следит за ситуацией и относится к Арктике как к зоне своих национальных интересов.