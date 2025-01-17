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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Гренландии заявили о готовности к сделке с США по минералам

WP: Гренландия не хочет быть частью США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Гренландия не хочет быть частью США, но она готова к деловой сделке, которая могла бы принести пользу обеим странам. Об этом заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наайя Натаниэльсен в колонке The Washington Post. 

«Потенциал для развития экономики Гренландии огромен. <...> И мы приглашаем Соединенные Штаты присоединиться к нам и наладить более тесное деловое сотрудничество», — написала она.

По данным Натаниэльсен, Гренландия обладает 39 из 50 минералов, которые Соединенные Штаты классифицировали как критически важные для национальной безопасности и экономической стабильности. В этой области Гренландия сотрудничает с Госдепом США уже несколько лет. Последнее соглашение между двумя странами было подписано в 2019 году, в середине первого президентского срока Дональда Трампа, и Гренландия надеется на скорейшее подписание нового договора, чтобы увеличить инвестиций в горнодобывающий сектор.

«На данный момент большинство лицензий на добычу полезных ископаемых в Гренландии принадлежат компаниям из Канады и Великобритании. У каждой из них по 23 лицензии. У США всего одна. Я уверена, что эта картина может измениться», — заключила министр.

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Политика
Фото:IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп выражал желание приобрести Гренландию, автономную провинцию Дании, еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. По его словам, таким образом США гарантируют собственную национальную безопасность.

В ответ на высказывания американского политика премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается. Он подчеркнул: «Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами».

В Кремле по этому поводу заявили, что Россия внимательно следит за ситуацией и относится к Арктике как к зоне своих национальных интересов.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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