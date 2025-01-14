Республиканцы подготовили проект, разрешающий Трампу купить Гренландию

Республиканцы из числа членов палаты представителей США подготовили законопроект, который позволяет их однопартийцу, избранному президенту США Дональду Трампу, начать переговоры о покупке Гренландии, передает Reuters со ссылкой на копию документа.

Как отмечает агентство, ее распространили среди соавторов 13 января, всего их насчитывается десять. Сейчас республиканцы, по его данным, пытаются обеспечить документу необходимую поддержку.

В случае, если законопроект будет принят, он позволит Трампу начать переговоры с Данией 20 января, когда он вступит в должность президента США.

«Конгресс настоящим уполномочивает президента, начиная с 12:01 по восточному поясному времени 20 января 2025 года, попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии Соединенными Штатами», — говорится в проекте.

Предполагается, что не позднее, чем через пять календарных дней после достижения соглашения с Данией относительно покупки Гренландии США Трамп должен передать в соответствующие комитеты конгресса соглашение, включая все сопутствующие материалы и приложения.

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный северо-восточнее Северной Америки, он входит в состав Дании как автономная территория. Власти Соединенных Штатов с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова.

Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. По его словам, таким образом США гарантируют собственную национальную безопасность.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде неоднократно высказывался в поддержку независимости острова. В ответ на слова Трампа о намерении купить ее премьер ответил, что остров «не продается».

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