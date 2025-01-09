Песков счел драматическим желание Трампа присоединить территории к США
Стремление избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию является вопросом в большей степени двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.
«Мы очень внимательно наблюдаем за таким достаточно драматическим развитием ситуации. Пока, слава богу, на уровне заявлений», — добавил Песков.
Он подчеркнул, что Арктика — зона национальных интересов России, и российская сторона продолжит присутствовать в этом регионе, и также заинтересована в сохранении атмосферы мира, стабильности и взаимодействия с другими странами. Песков обратил внимание на «разные слова про мнения людей, про мнение населения», которые озвучивают в США.
«Очень робко на это реагирует Европа — понятно, что страшно реагировать на слова Трампа, поэтому очень опасливо, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа. Ведь если звучат слова о необходимости принимать во внимание мнение людей, то, наверное, нужно все-таки вспомнить и про мнение людей четырех новых регионов Российской Федерации и нужно проявить такое же уважение к мнению этих людей. Очень важно про это помнить», — резюмировал Песков.
Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. Он вернулся к этой идее после победы на президентских выборах в 2024-м, объяснив, что так США гарантируют собственную национальную безопасность. В ответ на вопрос, может ли он пообещать не использовать экономическое и военное принуждение для присоединения Гренландии, Трамп сказал: «Я не собираюсь брать на себя обязательства по этому поводу».
Его советник по нацбезопасности Майк Уолц напомнил о богатых природных ресурсах Гренландии, в том числе нефти и газе, а также соперничестве с Россией и США в Арктике.
Республиканец также выразил желание присоединить Канаду и Панамский канал. Власти всех этих стран отказались пойти навстречу его намерениям.
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