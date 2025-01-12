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Военная операция на Украине ,  
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Макфол счел позором уплату компаниями из США налогов на $1 млрд в России

Макфол назвал позором решение компаний из США платить налоги в бюджет России
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Военная операция на Украине
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Война санкций

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал «абсолютно позорным» решение 123 крупных компаний из США остаться в России и платить в стране налоги. Об этом пишет Newsweek.

«Я надеюсь, что акционеры этих компаний проявят большую активность в пересмотре целесообразности и нравственности финансирования убийства украинских мирных жителей. Еще не поздно поступить правильно», — сказал он в комментарии журналу.

Американские компании в России заплатили стране $1,2 млрд налога на прибыль в 2023 году, пишет издание со ссылкой на исследование группы организации B4Ukraine, ведущей учет продолжающих работу на российском рынке компаний, и Киевской школы экономики.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Согласно этому исследованию, в первую тройку компаний, которые заплатили России больше всего налога на прибыль в 2023 году, вошли табачная компания Philip Morris International ($220 млн), производитель напитков PepsiCo ($135 млн) и кондитерская компания Mars ($99 млн).

Многие зарубежные, том числе американские, компании ушли из России после начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Среди них — Nike, Coca-Cola, McDonald’s и др. В марте 2024 года Reuters оценил потери ушедших из России компаний в 100 млрд долл.

Philip Morris International (PMI, владеет брендами Marlboro, Bond, Parliament и др.) в 2022 году заявляла, что планирует уйти из России. В феврале 2023 года гендиректор Яцек Ольчак заявил, что компания «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях. По его словам, PMI вела переговоры по крайней мере с тремя «серьезными» потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик», поскольку никто не знает, как добиться выгодной сделки в существующих условиях. 

В сентябре 2023 года Украина внесла компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» за то, что они продолжают работать в России. В этом списке были и другие западные компании, не покинувшие российский рынок.

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Теги
Майкл Макфол США компании Военная операция на Украине санкции
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Украина внесла в список «спонсоров войны» PepsiCo и Mars
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