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Глава Philip Morris заявил о сложностях с продажей бизнеса в России

Глава Philip Morris Яцек Ольчак заявил о сложностях с продажей бизнеса в России
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Американская табачная компания Philip Morris International (владеет брендами Marlboro, Bond, Parliament и другими) «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях, заявил Financial Times гендиректор компании Яцек Ольчак.

По его словам, компания вела переговоры по крайней мере с тремя «серьезными» потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик», поскольку никто не знает, как добиться выгодной сделки в существующих условиях. Он напомнил, что в Кремле установили правила ухода из страны крупных иностранных производителей, при которых российские власти могут диктовать оценку стоимости компаний, размер дивидендов нового владельца и доступ к денежным потокам.

Ольчак подчеркнул, что у него есть обязанность перед акционерами «вернуть стоимость» актива. «Это их деньги, а не мои. Если бы у меня был покупатель, который может провести транзакцию, да, мы могли бы это сделать, — но его нет. Надежды нет. Так что я бы предпочел сохранить все это», — сказал он.

«Я знаю, что некоторые считают, что мы решили не уходить, но мы не приняли никакого решения, потому что мы не можем привести решение в действие», — добавил Ольчак.

Philip Morris объявила о сокращении производства в России и приостановке запланированных инвестиций в стране, включая все запуски новых продуктов и коммерческие, инновационные и производственные инвестиции, 9 марта прошлого года. После этого руководство компании начало работать над вариантами выхода с российского рынка. Philip Morris заявила, что рассматривает в том числе передачу активов.

В России у Philip Morris International две фабрики — «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также организация ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами примерно в 100 российских городах. По словам Ольчака, в стране работало более 3,2 тыс. сотрудников компании. Доля рынка торговых марок Philip Morris International в России по данным на 2019 год составила 30,1%.

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Philip Morris Philip Morris International сигареты продажа бизнеса
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