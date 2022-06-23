Nike объявила о полном уходе с российского рынка

На российском сайте компании появилось сообщение, что монобрендовые магазины Nike «больше не откроются». Компания присутствовала в России с 1994 года, в начале марта она приостановила онлайн-продажи в стране

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит с российского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

На российской версии сайта компании опубликовано сообщение: «Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе». Там также говорится, что временно закрытые магазины «больше не откроются».

В начале марта Nike приостановила выполнение заказов в России. В конце мая «Ведомости» со ссылкой на письмо франчайзи компании IRG написали, что американская компания не продлила с ним соглашение. После исчерпания товарных запасов российский партнер закроет все магазины под этим брендом. Франчайзи управляет 36 магазинами в России.

Nike открыла первый магазин в Москве в 1994 году.

Nike приостановила интернет-продажи в России Бизнес

Ранее о приостановке работы или уходе с российского рынка объявили и другие спортивные марки, в том числе Adidas и Puma, а также бренды одежды Levi's, Tommy Hilfiger и Calvin Klein.

В Adidas ранее в июне говорили, что в ближайшее время не планируют возобновлять коммерческую деятельность в России, интернет-продажи и доставка товаров в страну приостановлены до дальнейшего распоряжения. При этом «Известия» со ссылкой на источник в одной из компаний передавали, что Adidas и Puma принимают от российских ретейлеров заявки на новые коллекции, отгрузка товаров в мультибрендовые розничные магазины продолжается.



