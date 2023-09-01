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Украина внесла в список «спонсоров войны» PepsiCo и Mars

Украина внесла PepsiCo и Mars в список «спонсоров войны» за работу в России
Сюжет
Военная операция на Украине
У PepsiCo и Mars в России за 2022 год увеличилась выручка и чистая прибыль, компании продолжают платить налоги и создавать рабочие места в стране. Ранее в украинском списке оказались Unilever, Raiffeisen Bank и многие другие
PepsiCo PEP $178,4 +0,27% Купить
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украина внесла компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» за то, что они продолжают работать в России. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

«Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции, они продолжают работать в России, платя значительные налоги в ее бюджет, тем самым поддерживают экономику страны», — говорится в сообщении.

PepsiCo производит продукцию под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Славяночка» и др.

Компания работает в России с 1974 года, имеет 19 заводов, около 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников. По данным НАПК, выручка «Пепсико Холдингс» за 2022 год выросла до $ 2,59 млрд, а чистая прибыль — до $525 млн.

В марте 2022 года PepsiCo объявила, что приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России, но продолжит производить товары первой необходимости, такие как молочные продукты и детское питание

«Коммерсантъ» узнал, что PepsiCo изучает возможность создания специальных напитков для России, которые могут заменить ушедшие бренды. «Известия» сообщали, что новая линия напитков будет производиться под брендом «Русский дар».

Основными товарными знаками Mars являются Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Также корпорации принадлежит серия торговых марок Wrigley.

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Mars работает в России более 30 лет, создала более 6 тыс. рабочих мест и имеет на территории страны 10 фабрик. По данным НАПК, выручка ООО «Марс» за 2022 год выросла до $2,45 млрд, чистая прибыль — до $377 млн.

На сайте по поиску персонала российские филиалы компаний Mars и PepsiCo публикуют объявления о наборе нового персонала. «Создавая рабочие места иностранные компании освобождают Кремль от бремени выплат по безработице и связанных с этим социальных проблем», — заявили в НАПК.

После начала спецоперации на Украине Mars решила приостановить импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также новые инвестиции. При этом в компании уточнили, что производство будет сокращено, но выпуск продукции, в том числе для домашних животных, продолжится.

В июле 2023 года стало известно, что Mars сменила руководителя своего бизнеса в России. Президентом российского подразделения американской компании Mars стал Михаил Базанов. Ранее этот пост занимал Махер Батруни — он перешел на новую роль внутри компании.

Ранее в украинском списке «спонсоров войны» оказались британская Unilever (бренды Domestos, Lipton, Axe, Dove), производитель кондитерских изделий Mondelez (Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), австрийская группа Raiffeisen Bank International, французский ретейлер Auchan Holding, венгерский банк OTP, Xiaomi, Geely, Bacardi, Alibaba и другие международные компании.

В июне Владимир Путин заявил, что представители российского бизнеса обращаются с просьбой не пускать обратно иностранные компании, которые ушли из страны после начала спецоперации на Украине. Однако, по его словам, если ушедшие иностранные компании захотят вернуться, Россия не будет для них закрывать двери и будет создавать условия для их работы. «Но особенности поведения некоторых из этих партнеров на будущее, безусловно, для себя учтем», — подчеркнул президент. 

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Виктория Громова Виктория Громова
Украина Россия Mars PepsiCo спонсоры
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