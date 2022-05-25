«Ведомости» узнали, что в Nike не нашли способ привезти товар в Россию

Франчайзи Nike в России закроет все магазины в России после продажи имеющейся продукции, поскольку производитель не нашел способов доставить товар в Россию, узнала «Ведомости». Лицензия с ними продлена не будет, она истекает в мае

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Американская компания Nike, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, не продлила соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG) из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в Россию, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам.

«По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — говорится в тексте письма Смыкова.

IRG принадлежит крупнейшая российская монобрендовая сеть Nike, в письме Смыков указывает, что спустя 10 лет сотрудничества с Nike компания оказалась в ситуации, при которой «бизнес не может существовать».

Поставки товаров Nike в Россию приостановлены, подтвердила газете PR-директор IRG Людмила Семушина, указав, что «в текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть». При этом она отказалась комментировать отношения франчайзи с Nike, указывает издание.

Франчайзинговый договор Nike заключил в России с «Ап энд ран» и «А3 спорт» (они входят в IRG) и «Яр», срок лицензии у них истекает 26 мая, пишет издание со ссылкой на данные Роспатента. С марта число монобрендовых магазинов производителя в России уже сократилось с 116 до 56, причем 19 оказались временно закрыты.

IRG управляет 36 магазинами Nike в России, говорится на сайте компании, причем девять из них временно не работают.

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В Nike сообщили газете, что решение не продлевать существующие деловые взаимоотношения и не заключать новые в компании приняли из-за операционных сложностей. Производитель указал, что деловая активность на российском рынке приостановлена, однако все сотрудники продолжают получать выплаты.

В начале марта в Nike приостановили продажи в российском интернет-магазине, а спустя несколько дней решили временно закрыть все магазины в России, эта мера касалась как принадлежащих компании магазинов, так и находящихся под управлением франчайзи, писал Reuters. В компании также сообщили о намерении передать $1 млн Детскому фонду ООН и Международному комитету спасения.

Спустя неделю агентство выяснило, что как минимум несколько магазинов Nike в России продолжило работу, несмотря на заявление компании. На сайте Nike указано, что компания «не может гарантировать доставку товаров покупателям в России», а официальные и находящиеся под ее управлением магазины в стране закрыты. При этом, отметил производитель, «Магазины Nike, принадлежащие независимым партнерам и управляемые ими, могут продолжать работу».

В 2019 году доля выручки Nike от продажи обуви на российском рынке не превышала 1% от всех продаж компании в этой категории, ранее производитель не раскрывал отчетность по работе в России.

Эти данные сообщил директор по взаимодействию с органами власти и корпоративным вопросам российского офиса Nike Дмитрий Вишняков на совещании, узнал РБК. В 2019 финансовом году (закончился 31 мая) общая выручка компании составила $39,1 млрд, из них на долю категории «обувь» пришлось $24,2 млрд, таким образом, российская выручка превысила $242 млн.

По данным системы СПАРК, суммарная выручка «Найк» и «Найк ритейл» в прошлом году превысила 25,5 млрд руб.