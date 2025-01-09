Трамп опубликовал карту с Гренландией и Канадой в составе США
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту, на которой США, Гренландия и Канада окрашены в один цвет, что символизирует их объединение в составе единого государства.
Пост не сопровождался пояснениями, что вызвало волну обсуждений и предположений среди пользователей. Ранее Трамп разместил еще две карты, на которых Канада была представлена как потенциальный новый штат США, а ее территория была окрашена в цвета американского флага.
Гренландия — крупнейший в мире остров (площадь 2 166 086 кв. км). Является автономной территорией в составе Королевства Дания.
Дональд Трамп не раз высказывал идею о присоединении Канады и Гренландии к США. После новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо он предложил Канаде стать 51-м штатом США, отметив, что это принесло бы экономическую стабильность и защиту от внешних угроз, в том числе со стороны «российских и китайских кораблей». В ответ Трюдо заявил, что Канада «ни за что не станет частью США».
Европейские лидеры отреагировали на заявления Дональда Трампа о присоединении Гренландии. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул недопустимость изменения границ силой. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила уверенность, что давление со стороны США исключено, а глава Гренландии Муте Эгеде отметил, что остров «не продается и не будет продаваться».
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