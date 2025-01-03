Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании

Глава правительства Гренландии Эгеде является сторонником независимости острова. Его слова прозвучали через несколько дней после предложения Трампа купить Гренландию у Дании. Правда, на это Эгеде ответил, что остров не продается

Нуук, Гренландия (Фото: Julia Wäschenbach / dpa / Global Look Press)

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться для острова независимости от Дании, сообщает издание Politico.

«Настало время сделать следующий шаг для нашей страны», — сказал Эгеде в своей поздравительной новогодней речи. Издание считает, что так политик намекнул на возможность проведения референдума о независимости в 2025 году.

Эгеде возглавляет Гренландию с 2021 года и является членом партии «Народное сообщество» (IA), выступающей за независимость. В своей речи она призвал к независимости от Дании и снятии «оков колониализма». Гренландия, крупнейший в мире остров с населением около 60 тыс человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент.

«Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий на пути сотрудничества, которые мы можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше», — добавил он. По словам премьера, отношения Дании с Гренландией не привели к «полному равенству», он считает, что остров должен сам представлять себя на мировой арене.

Согласно соглашению с Данией от 2009 года, Гренландия может провозгласить независимость только после успешного проведения референдума, отмечает издание. «Уже началась работа по созданию основы для Гренландии как независимого государств. <...> Необходимо предпринять серьезные шаги <...> Предстоящий новый избирательный период должен вместе с гражданами создать эти новые шаги», — сказал Эгеде.

Заявление прозвучало вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о планах включить Гренландию в состав США. По словам Трампа, США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире».

Трамп не в первый раз делает подобные заявления. В 2019-м, в свой первый президентский срок, Трамп тоже выдвигал идею приобрести Гренландию у Дании. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен назвала предложение абсурдным и отметила, что тогдашний премьер Ким Кильсен дал понять, что регион «не продается». Трамп на фоне этой ситуации отменил поездку в Данию и переговоры с Фредериксен и назвал реакцию Копенгагена на предложение о Гренландии неприятной.

В декабре 2024 года Эгеде в ответ на очередное предложение Трампа заявил, что Гренландия не продается.

«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — заявил Эгеде.