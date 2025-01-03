 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Премьер Гренландии заявил о желании независимости от Дании

Глава правительства Гренландии Эгеде является сторонником независимости острова. Его слова прозвучали через несколько дней после предложения Трампа купить Гренландию у Дании. Правда, на это Эгеде ответил, что остров не продается
Нуук,&nbsp;Гренландия
Нуук, Гренландия (Фото: Julia Wäschenbach / dpa / Global Look Press)

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде заявил о желании добиться для острова независимости от Дании, сообщает издание Politico.

«Настало время сделать следующий шаг для нашей страны», — сказал Эгеде в своей поздравительной новогодней речи. Издание считает, что так политик намекнул на возможность проведения референдума о независимости в 2025 году.

Эгеде возглавляет Гренландию с 2021 года и является членом партии «Народное сообщество» (IA), выступающей за независимость. В своей речи она призвал к независимости от Дании и снятии «оков колониализма». Гренландия, крупнейший в мире остров с населением около 60 тыс человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент.

«Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий на пути сотрудничества, которые мы можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше», — добавил он. По словам премьера, отношения Дании с Гренландией не привели к «полному равенству», он считает, что остров должен сам представлять себя на мировой арене.

Согласно соглашению с Данией от 2009 года, Гренландия может провозгласить независимость только после успешного проведения референдума, отмечает издание. «Уже началась работа по созданию основы для Гренландии как независимого государств. <...> Необходимо предпринять серьезные шаги <...> Предстоящий новый избирательный период должен вместе с гражданами создать эти новые шаги», — сказал Эгеде.

NYP узнала о 100-процентном настрое Трампа овладеть Гренландией
Политика
Дональд Трамп

Заявление прозвучало вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о планах включить Гренландию в состав США. По словам Трампа, США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире».

Трамп не в первый раз делает подобные заявления. В 2019-м, в свой первый президентский срок, Трамп тоже выдвигал идею приобрести Гренландию у Дании. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен назвала предложение абсурдным и отметила, что тогдашний премьер Ким Кильсен дал понять, что регион «не продается». Трамп на фоне этой ситуации отменил поездку в Данию и переговоры с Фредериксен и назвал реакцию Копенгагена на предложение о Гренландии неприятной.

В декабре 2024 года Эгеде в ответ на очередное предложение Трампа заявил, что Гренландия не продается.

«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — заявил Эгеде.

Гренландия — самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы).

Это не самостоятельное государство, а автономная территория в составе Дании. Поселения в основном сосредоточены вдоль юго-западного побережья. Столица Гренландии — Нуук.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Гренландия Референдум независимость Дания
Материалы по теме
NYT объяснила интерес Трампа к Гренландии проблемами с климатом
Политика
WP связала слова Трампа о Канаде и Гренландии со «всеобъемлющей миссией»
Политика
NYP узнала о 100-процентном настрое Трампа овладеть Гренландией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Боксер из Танзании умер в 29 лет через несколько дней после нокаутаСпорт, 21:06
Премьер Гренландии заявил о желании независимости от ДанииПолитика, 21:03
В Таиланде слон убил студентку из ИспанииОбщество, 20:49
Белоруссия признала произведенную на Алтае гречку опасной из-за 4 минутОбщество, 20:28
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист кинопремии BAFTAОбщество, 20:22
Глава МИД Германии призвала Россию убрать военные базы из СирииПолитика, 20:17
СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛСпорт, 20:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Польша отозвала приглашение посла Венгрии на церемонию в ВаршавеПолитика, 20:00
Фетисов назвал провальный возраст причиной вылета Канады с молодежного ЧМСпорт, 19:46
В Приднестровье ввели веерные отключения электричестваПолитика, 19:39
Токаев назвал «слухи о двоевластии» одной из причин кризиса 2022 годаПолитика, 19:37
В Киеве назвали единственный возможный для НАТО способ победить РоссиюПолитика, 19:25
Германия за год увеличила импорт урана из России почти на 70%Политика, 19:14
В Курской области при ударе дрона погиб мирный жительПолитика, 18:55