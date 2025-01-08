Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с картой, на которой изображены США с присоединенной к ним Канадой. Соответствующий пост размещен в его социальной сети Truth Social.
«О Канада», — подписал публикацию Трамп. На фотографии территория США и Канады окрашены в американский флаг.
Позднее он выложил еще одно изображение Штатов с присоединенной Канадой, только на этот раз на всей объединенной территории размещена надпись «Соединенные Штаты».
Трамп после новости об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо вновь предложил Канаде стать 51-м штатом США. Он объяснил, что присоединение Канады принесло бы ей экономическую стабильность, а также защитило от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей».
Трюдо, в свою очередь, исключил такое развитие событий, написав в X, что Канада «черта с два» станет частью США.
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