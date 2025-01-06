Джастин Трюдо объявил о скорой отставке с поста премьера Канады
Джастин Трюдо объявил, что намерен уйти в отставку с поста лидера правящей в Канаде Либеральной партии и должности премьер-министра страны после того, как его партия выберет своего следующего председателя. Трансляцию его брифинга ведет Reuters.
Трюдо также попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон (назначается королевой Великобритании) не распускать парламент до 24 марта, на что та ответила согласием.
Ожидается, что за два последующих месяца Либеральная партия должна выбрать нового лидера, который попытается победить на парламентских выборах консерваторов во главе с Пьером Пойевром, сообщает The Globe and Mail.
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