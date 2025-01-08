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В Европе не поняли заявления Трампа о Панамском канале и Гренландии

Европейские лидеры с недоверием и опаской отнеслись к заявлениям Трампа о присоединении Гренландии и зоны Панамского канала к США. В ЕС будущему главе Белого дома напомнили о международном праве и ответственности
Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Европейские лидеры с недоумением отреагировали на заявления избранного президента США Дональда Трампа по поводу присоединения Гренландии к США и передаче Вашингтону Панамского канала.

Так, в заявлении для прессы канцлер Германии Олаф Шольц отметил недопустимость изменения каких-либо границ стран силой. «Неприкосновенность границ является одним из основополагающих принципов международного права», — подчеркнул он.

Шольц добавил, что после заявлений Трампа он созвонился с премьер-министром Дании (ей сейчас принадлежит Гренландия) Метте Фредериксен и генсеком НАТО Марком Рютте. Фредериксен в ответ на слова Трампа заявила, что Вашингтон является «самым важным и ближайшим союзником Дании» и она не может представить себе ситуацию с его давлением на Стокгольм для получения контроля над Гренландией. Премьер-министр самого острова Муте Эгеде подчеркивал, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». В то же время Эгеде является сторонником независимости острова от Дании.

По информации журнала Bild, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер обсудил заявления Трампа по СМС.

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Политика
Фото:Olaf Krüger / imageBROKER.com / Global Look Press

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, Макрон призвал «европейские страны проснуться» и активнее укреплять свою безопасность. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже.

Глава внешнеполитической службы уходящей администрации Белого дома также раскритиковал идею Трампа о присоединении Гренландии и выразил убеждение, что она не будет реализована. «Этого не будет. Так что давайте не будем тратить время на обсуждение этого», — сказал руководитель американского ведомства.

Желание Трампа установить контроль над Гренландией, автономной территорией Дании, может быть связано с изменением климата, которое влияет на мировое судоходство и торговлю, пишет The New York Times. Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен согласен с тем, что интерес республиканца к Гренландии вызван изменениями климата: «Гренландия — это шоссе из Арктики до Северной Америки, до Соединенных Штатов».

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Мария Гусарова Мария Гусарова
Дональд Трамп Панамский канал Гренландия Европа
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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