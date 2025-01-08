Аксенов предупредил о риске ухудшения экологического бедствия в Крыму
Последствия выброса мазута после столкновения танкеров, достигшего берегов Крыма, могут стать сопоставимыми с ситуацией в Краснодарском крае, где ЧП произошло. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
По его словам, в территориальных водах республики выявлено и устранено 44 выброса мазута. С 21 декабря, когда произошедшее коснулось и Крыма, до 8 января вывезено 265 т загрязненного грунта, очищено 84 км побережья. «Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — отметил Аксенов.
Он призвал все профильные службы региона тщательно следить за развитием ситуации. «Главная задача — не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а всеми доступными способами устранять загрязнение в морской акватории», — считает Аксенов. За этим нужно следить не только с маломерных судов, но и мониторить обстановку с воздуха.
Глава региона напомнил, что на базе сафари-парка «Тайган» специалисты и волонтеры помогают птицам, пострадавшим от мазута. «Так как возможности парка ограничены, будет рассмотрен вопрос создания дополнительного павильона для этих целей при поддержке правительства республики. Министерству экологии и природных ресурсов РК поставлена задача координировать работу по приему пострадавших животных и рассмотреть вариант перевоза птиц в Симферополь и Бахчисарай, где есть необходимые площадки», — добавил он.
15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. Значительная часть нефтепродуктов вылилась в море и достигла побережья в Крыму и Краснодарском крае. Вскоре после крушения власти Керчи и Кубани ввели режим ЧС на местном уровне, в конце декабря его повысили до федерального.
Сейчас в зоне ЧП мониторинг проводят 25 судов Морспасслужбы. В районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе тестируют новые способы очистки воды и пляжей от мазута. Анализ качества питьевой воды и воздуха там пока показывает норму.
Катастрофа сказалась и на животных: после крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута были найдены 32 погибших дельфина.
По последним данным, в Керченском проливе собраны 25 т нефтеводяной смеси, обследовано более 1442 кв. км побережья. В Анапе обнаружены новые локальные выбросы водорослей с мазутом. Обработано свыше 5 км берега.
В Крыму нашли семь фактов загрязнения за сутки, спасатели чистят около 2 км в Сакском районе и более 2 км в Ленинском районе. В Севастополе обследовали 86 км берега, увезли более 126 т грязного песка и грунта, очищено более 22 км берега.
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