Власти назвали нормальным качество питьевой воды и воздуха в Анапе
Анализ качества питьевой воды и воздуха в районе разлива мазута в Анапе и в Темрюкском районе, пострадавших от разлива мазута, показал их чистоту. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.
Пробы ежедневно проходят лабораторный контроль качества.
«Точки отбора воздуха установлены как в зоне жилой застройки, так и в зоне чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
Качество воздуха в 155 пробах оказалось удовлетворительным, также 89 проб питьевой воды соответствуют нормативам, заверили в ведомстве.
Роспотребнадзор напомнил волонтерам, что при ликвидации разлива мазута нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты дыхания, а также спецодежду.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Они перевозили около 9,2 тыс. т мазута, в результате разлива части которого были загрязнены акватория Черного моря в Керченском проливе и побережье Краснодарского края. Там был введен режим ЧС федерального уровня.
Топливо прибило к побережью как в Крыму, так и в Краснодарском крае. Более 6 тыс. волонтеров и специалистов участвуют в ликвидации разлива мазута. Президент России Владимир Путин охарактеризовал случившееся как «экологическую катастрофу». 25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что мазут продолжает выносить на побережье Анапы и Темрюкского района.
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