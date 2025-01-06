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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Власти назвали нормальным качество питьевой воды и воздуха в Анапе

Власти назвали нормальным качество питьевой воды в Анапе после разлива мазута
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Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Анализ качества питьевой воды и воздуха в районе разлива мазута в Анапе и в Темрюкском районе, пострадавших от разлива мазута, показал их чистоту. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.

Пробы ежедневно проходят лабораторный контроль качества.

«Точки отбора воздуха установлены как в зоне жилой застройки, так и в зоне чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Качество воздуха в 155 пробах оказалось удовлетворительным, также 89 проб питьевой воды соответствуют нормативам, заверили в ведомстве.

Роспотребнадзор напомнил волонтерам, что при ликвидации разлива мазута нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты дыхания, а также спецодежду.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Они перевозили около 9,2 тыс. т мазута, в результате разлива части которого были загрязнены акватория Черного моря в Керченском проливе и побережье Краснодарского края. Там был введен режим ЧС федерального уровня.

Топливо прибило к побережью как в Крыму, так и в Краснодарском крае. Более 6 тыс. волонтеров и специалистов участвуют в ликвидации разлива мазута. Президент России Владимир Путин охарактеризовал случившееся как «экологическую катастрофу». 25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что мазут продолжает выносить на побережье Анапы и Темрюкского района.

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Теги
разлив мазута экологическая катастрофа питьевая вода чистота воздуха
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