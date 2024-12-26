Режим ЧС из-за разлива мазута в Черном море повысили до федерального

Режим ЧС ранее действовал на местном уровне в Керчи и Краснодарском крае. За помощью в ликвидации последствий разлива мазута обратилась Кубань, в итоге уровень ЧС повысили до федерального

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Правительственная комиссия под руководством главы МЧС ввела режим ЧС федерального уровня из-за ситуации с разливом мазута в Керченском проливе после крушения танкеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал глава МЧС Александр Куренков.

Он отметил, что повышение уровня ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций. Также власти смогут оказывать необходимую финансовую помощь пострадавшим из резервного фонда правительства.

Утечка мазута произошла из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, где был шторм. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. Нефтепродукты выбросило в море и на побережье нескольких регионов.

Власти Керчи и Краснодарского края ввели режим ЧС на местном уровне. 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в его регионе и Краснодарском крае введут режим ЧС федерального масштаба. За федеральной помощью в ликвидации разлива мазута к главе МЧС Александру Куренкову обратились власти Кубани, говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Согласно последним данным, которые привело МЧС, в Краснодарском крае собрали более 30 тыс. т загрязненного песка, из них свыше 23 тыс. т доставили на полигоны. Однако, по предварительным подсчетам, объем может увеличиться до 200 тыс. т, предупреждал Кондратьев.

МЧС сообщило, что от нефтяной пленки в Краснодарском крае очищено около 29,5 тыс. кв. м морского побережья. Волонтеры спасли более 1 тыс. пострадавших птиц. В работах участвуют около 10 тыс. человек.

Однако, как говорил РБК заместитель мэра Анапы Виталий Воронов, город остро нуждается в технике и квалифицированных специалистах, которые умеют ликвидировать последствия подобных разливов. Кроме того, в регионе недостает полигонов, куда можно было бы свозить использованный песок.