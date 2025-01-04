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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Губернатор Севастополя ввел режим ЧС из-за выбросов из моря мазута

Губернатор Севастополя Развожаев ввел режим ЧС из-за выбросов из моря мазута
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Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: razvozhaev / Telegram
Фото: razvozhaev / Telegram

Из-за мазута, вытекшего из затонувших в Черном море танкеров, в Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения. О введении ЧС объявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем. Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Развожаев побывал на одном из подвергшихся загрязнению мазутом пляжей и оценил уровень загрязнения как незначительный. В то же время он призвал сообщать властям о всех случаях обнаружения мазутных пятен и поручил сформировать базу волонтеров, которых будут привлекать к очистке территории.

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Севастополь Михаил Развожаев мазут Черное море
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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