Губернатор Севастополя ввел режим ЧС из-за выбросов из моря мазута

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Из-за мазута, вытекшего из затонувших в Черном море танкеров, в Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения. О введении ЧС объявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем. Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Развожаев побывал на одном из подвергшихся загрязнению мазутом пляжей и оценил уровень загрязнения как незначительный. В то же время он призвал сообщать властям о всех случаях обнаружения мазутных пятен и поручил сформировать базу волонтеров, которых будут привлекать к очистке территории.

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