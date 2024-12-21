На побережье Керчи выбросило мазут с потерпевших крушение танкеров

У мыса Змеиный и крепости Ени-Кале близ Керчи выбросило мазут с танкеров

Пятно мазута с потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» заметили в море и на берегу близ мыса Змеиный и крепости Ени-Кале

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пятно мазута с потерпевших крушение танкеров обнаружено в море и на берегу близ мыса Змеиный и крепости Ени-Кале на Керченском полуострове, приводит советник главы Крыма Олег Крючков слова заместителя председателя Совета министров республики Игоря Михайличенко в телеграм-канале.

«В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники. Принимаются все возможные меры по очистке побережья и акватории», — написал Крючков.

Для ликвидации последствий разлива мазута в акваторию направлены два судна: СКБ «Максим Колосов» и СКБ «Анатолий Ткачев». В очистке берега задействовали силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Крыма и Керчи.

Ранее мазут вынесло на побережье Краснодарского края. 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Один из них сел на мель недалеко от побережья в Керченском проливе, другой — близ порта Тамань. На «Волгонефти-212» один человек погиб.

В результате аварии топливо разлилось. Пятна мазута были замечены на пляжах в Темрюкском и Анапском районах. В Анапе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Капитанам танкеров было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК). Капитана «Волгонефти-212» арестовали, капитан «Волгонефти-239» был отправлен под домашний арест.

Президент Владимир Путин во время прямой линии назвал «экологической бедой» последствия аварии: почти 40% топлива вытекло. По его словам, часть мазута «залегла на дно» и в мае при определенных температурах он может снова подняться.