Морспасслужба усилила группу судов для поиска мазута в Черном море

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Морспасслужба усилила группировку проводящих поиск мазутных пятен в Черном море судов, заявил глава ведомства Виктор Чернов, передает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Сейчас в зоне ЧП мониторинг проводят 25 судов Морспасслужбы. При обнаружении мазута специалисты обрабатывают поверхность воды сорбентом. Кроме того, при благоприятных погодных условиях водолазы проверяют состояние затонувших частей танкеров на дне моря.

В районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе тестируют новые способы очистки воды и пляжей от мазута.

«Из показавших эффективность — сбор мазута полипропиленовой мелкоячеистой сетью, она забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной полосе. <...> Морспасслужба прорабатывает несколько новых способов, как обнаружить сгустки мазута, которые опустились на дно», — сообщили в оперштабе.

15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. Значительная часть нефтепродуктов вылилась в море и достигла побережья в Крыму и Краснодарском крае. Вскоре после крушения власти Керчи и Кубани ввели режим ЧС на местном уровне, в конце декабря его повысили до федерального.

В начале января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что команды муниципалитетов, сотрудники МЧС и волонтеры собрали с пляжей в Анапе и Темрюкском районе 86 тыс. т грунта, загрязненного нефтепродуктами. Краевой оперативный штаб также сообщил, что в Анапе и Темрюкском районе спасли более 3,3 тыс. попавших в мазут птиц. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой».