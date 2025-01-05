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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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После крушения танкеров в море были найдены 32 погибших дельфина

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

После крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута были найдены 32 погибших особи дельфинов, сообщил научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» в телеграм-канале.

«С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них — 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела», — говорится в сообщении.

В центре отметили, что, «судя по состоянию тел», основная часть животных скорее всего погибла в первые десять дней после крушения танкеров, сейчас их продолжает выносить на берег. Сотрудники «Дельфы» получают данные о новых погибших дельфинах «практически каждый день».

Больше всего пострадали азовки — черноморские морские свиньи. В центре объяснили это тем, что этот подвид наиболее уязвим среди всех китообразных.

«Пока выбросов живых дельфинов не было, но мы можем ожидать увеличения числа пострадавших китообразных в гораздо большем, чем обычно, количестве в ближайшие месяцы», — добавили в «Дельфе».

РБК обратился за комментарием в МЧС Краснодарского края и пресс-службу правительства Краснодарского края.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Они перевозили около 9,2 тыс. т мазута, в результате разлива части которого были загрязнены акватория Черного моря в Керченском проливе и побережье Краснодарского края. Там был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, в Анапе и Темрюкском районе были спасены более 4,8 тыс. птиц.

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дельфины Керченский пролив Черное море мазут разлив нефти новости Краснодарский край
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