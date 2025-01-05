После крушения танкеров в море были найдены 32 погибших дельфина
После крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута были найдены 32 погибших особи дельфинов, сообщил научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» в телеграм-канале.
«С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них — 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела», — говорится в сообщении.
В центре отметили, что, «судя по состоянию тел», основная часть животных скорее всего погибла в первые десять дней после крушения танкеров, сейчас их продолжает выносить на берег. Сотрудники «Дельфы» получают данные о новых погибших дельфинах «практически каждый день».
Больше всего пострадали азовки — черноморские морские свиньи. В центре объяснили это тем, что этот подвид наиболее уязвим среди всех китообразных.
«Пока выбросов живых дельфинов не было, но мы можем ожидать увеличения числа пострадавших китообразных в гораздо большем, чем обычно, количестве в ближайшие месяцы», — добавили в «Дельфе».
РБК обратился за комментарием в МЧС Краснодарского края и пресс-службу правительства Краснодарского края.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Они перевозили около 9,2 тыс. т мазута, в результате разлива части которого были загрязнены акватория Черного моря в Керченском проливе и побережье Краснодарского края. Там был введен режим ЧС федерального уровня.
По последним данным оперативного штаба Краснодарского края, в Анапе и Темрюкском районе были спасены более 4,8 тыс. птиц.
Читайте РБК в Telegram.
В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута
Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Российские теннисистки выиграли турнир WTA
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов