Лондон решил заморозить «Уордропский диалог» с Грузией

Гарет Уорд (Фото: ukingeorgia / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Великобритания впервые за десять лет решила заморозить «Уордропский диалог» с Грузией на уровне министров и отменить переговоры между штабами обороны стран, заявил посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд.

«Это первый случай с момента установления формата диалога», — добавил Уорд в интервью.

Посол объяснил, что развитие последних политических событий в Грузии сначала обеспокоило, потом разочаровало, а следом и вовсе шокировало британскую сторону. Парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», «ограничивающий деятельность гражданского общества», а лидеры «Грузинской мечты» начали заниматься, по мнению посла, антизападной пропагандой.

Уорд также пояснил, что Великобритания всегда поддерживала вступление Грузии в НАТО, но это невозможно без политических изменений.

«После выборов, независимо от того, кто будет в правительстве, мы надеемся увидеть четкие доказательства возвращения на евроатлантический путь», — выразил надежду посол.

«Уордропский диалог» начал функционировать в 2014 году и получил название в честь Оливера Уордропа — первого верховного комиссара Великобритании в Грузии в 1919–1921 годах. Это платформа для отношений между двумя государствами. Она охватывает практически все области сотрудничества: политический диалог, внешнюю политику, вопросы обороны и безопасности, торгово-экономические связи, образование и культуру, а также контакты между народами.

14 мая 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето, однако депутаты преодолели его. В начале лета спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сам подписал закон. В связи с событием в Грузии прошли массовые протесты.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «двери в Евросоюз будут закрыты» для Грузии, если ее правительство продолжит придерживаться намеченного курса.

Летом 2024 года США ввели санкции против грузинских деятелей, которых посчитали связанными с нарушением прав человека. Среди них оказались сотрудники МВД, из-за чего Папуашвили назвал введение санкций «нападением на государство».

В сентябре 2024 года парламент Грузии принял закон о запрете ЛГБТ. Зурабишвили закон не подписала, но и вето не наложила. В итоге закон снова подписал спикер парламента.

Осенью 2024 года власти Грузии впервые внесли нескольких иноагентов в реестр.