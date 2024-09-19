В Грузии назвали нападением на страну введение санкций США против МВД
Введение США санкций против представителей МВД Грузии является шагом против самого государства, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, его слова приводит «Sputnik Грузия» в телеграм-канале.
«Любое нападение на полицейского — это нападение на государство», — сказал Папуашвили, подчеркнув, что полицейский является представителем и лицом любой страны.
Введение ограничительных мер против представителей грузинских правоохранительных органов спикер парламента назвал частью «ложных обвинений», которые «звучат в адрес» страны и ее народа. Их нужно прекратить, чтобы отношения с США можно было бы подвергнуть «перезагрузке», заявил Папуашвили.
В июне 2024 года США ввели против Грузии санкции, под которые попали, в том числе, сотрудники местных правоохранительных органов. Их, а также членов партии «Грузинская мечта», депутатов парламента и «рядовых граждан» в США посчитали ответственными за силовой разгон мирных протестующих.
Недавние протесты в Грузии были спровоцированы принятием закона об иноагентах. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Ими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа.
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