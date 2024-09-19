В Грузии назвали нападением на страну введение санкций США против МВД

Шалва Папуашвили (Фото: parliament.ge)

Введение США санкций против представителей МВД Грузии является шагом против самого государства, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, его слова приводит «Sputnik Грузия» в телеграм-канале.

«Любое нападение на полицейского — это нападение на государство», — сказал Папуашвили, подчеркнув, что полицейский является представителем и лицом любой страны.

Введение ограничительных мер против представителей грузинских правоохранительных органов спикер парламента назвал частью «ложных обвинений», которые «звучат в адрес» страны и ее народа. Их нужно прекратить, чтобы отношения с США можно было бы подвергнуть «перезагрузке», заявил Папуашвили.

В июне 2024 года США ввели против Грузии санкции, под которые попали, в том числе, сотрудники местных правоохранительных органов. Их, а также членов партии «Грузинская мечта», депутатов парламента и «рядовых граждан» в США посчитали ответственными за силовой разгон мирных протестующих.

Недавние протесты в Грузии были спровоцированы принятием закона об иноагентах. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Ими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа.