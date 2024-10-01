В Грузии внесли в реестр первых иноагентов

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Власти Грузии впервые пополнили реестр иностранных агентов, туда вошли пять неправительственных организаций.

По данным издания «Грузия Online», в список были внесены «Молодежная организация украинцев в Грузии — Свитанок», «Профессиональный союз фермеров и работников сельского хозяйства», «Дом молодежи Кутаиси», «Христианский союз» и «Еврейский культурно-просветительский фонд».

При этом подали документы на добровольную регистрацию в реестре 476 организаций, сообщила 3 сентября первый заместитель министра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили. Всего в стране есть около 31 тыс. организаций, которые, по данным грузинских властей, получают финансирование из иностранных источников, передавала телекомпания Mtavari.

Весной 2024 года в Грузии приняли закон об иноагентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния»), несмотря на наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Закон вызвал массовые протесты в стране.

Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».

Им нужно будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто будет уклоняться от регистрации в качестве «иноагента» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере до 25 тыс. лари (около $9 тыс.).

После принятия закона Евросоюз приостановил процесс приема Грузии в объединение и заморозил часть финансовой помощи республике.