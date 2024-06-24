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Политика ,  
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Боррель пригрозил Грузии «закрытием двери» в ЕС

Боррель связал продолжение курса правительства Грузии с «закрытием двери» в ЕС
Для Грузии закроются двери в ЕС, если правительство продолжит нынешний политический курс, заявил Боррель. Поводом стал закон об иноагентах, оппозиция считает его «русским». В Кремле называли необоснованным это мнение
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

Если правительство Грузии продолжит нынешний политический курс, двери в Евросоюз будут закрыты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Его слова приводит Interpressnews.

«Мы собираемся обсудить текущую ситуацию в Грузии, и ясно одно: дверь членства в ЕС открыта для Тбилиси, но если правительство продолжит идти по тому же пути, то эта дверь будет закрыта и грузинский народ будет расплачиваться за последствия», — сказал он. Речь идет не только об ограничениях перспективы членства в Евросоюзе, но и возможной отмене статуса кандидата, уточнил Боррель.

Глава европейской дипломатии пообещал представить на заседании краткосрочные и среднесрочные планы по противодействию курсу грузинского правительства. Они в том числе предусматривают прекращение финансирования через Европейский фонд мира и политических контактов на высоком уровне.

Он уточнил, что сегодня в Люксембурге пройдут лишь обсуждения, конкретных решений в отношении Грузии принято не будет.

Грузия получила статус кандидата на членство в Евросоюзе в декабре 2023 года. 20 июня посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил о заморозке интеграции из-за принятия закона об иностранных агентах, несмотря на вето президента Саломе Зурабишвили.

В Грузии заявили о заморозке интеграции в ЕС из-за закона об иноагентах
Политика
Фото:David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС

Согласно законодательной инициативе, некоммерческие организации (НКО) и СМИ обязали регистрироваться в соответствующем реестре в случае превышения 20-процентного уровня зарубежного финансирования. При несоблюдении этого требования предусмотрены штрафы. Этот закон вызвал в Грузии массовые протесты. Местные активисты сравнивали его с российскими нормами об иностранных агентах, где в реестр попадают не только НКО и СМИ, но и адвокаты, журналисты и правозащитники. В Кремле назвали необоснованным мнение грузинской оппозиции о том, что законопроект об иноагентах «российский».

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе счел эту инициативу шагом к интеграции в ЕС. В США и Евросоюзе негативно отнеслись к данному документу. По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, закон помешает евроинтеграции Грузии.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Грузия ЕС Жозеп Боррель закон об иноагентах евроинтеграция
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