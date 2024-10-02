Президент Грузии не подписала пакет законопроектов о запрете ЛГБТ

Пакет законопроектов внесла правящая партия «Грузинская мечта». Зурабишвили не подписала и не наложила на него вето, он будет подписан спикером парламента

Саломе Зурабишвили (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который запрещает пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), сообщает Imedinews.

Как поясняет 1TV, пакет не сопровождается мотивированными замечаниями Зурабишвили, что означает, что она не подписала его и не наложила на него вето. В таком случае в парламентских обсуждениях больше нет необходимости, и пакет будет подписан председателем парламента Шалвой Папуашвили, на что у него есть пять дней.

Парламент Грузии принял пакет законопроектов в окончательном, третьем чтении в сентябре. За него проголосовали 84 депутата, против не выступил никто. Оппозиционные депутаты бойкотируют голосования после принятия «закона об иноагентах».

«Работа над этой инициативой провела очень четкую линию относительно того, кто что выбирает: кто выбирает реализацию наилучших интересов общества, а кто является исполнителем внешних заказов, для кого важна защита прав человека, а кто хочет пропаганды и вредного влияния», — заявила глава парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Йонатамишвили.

Законопроекты внесла в парламент правящая партия «Грузинская мечта», документы запрещают однополые браки, усыновление детей и опеку над ними лицами негетеросексуальной ориентации, операции по смене пола, пропаганду ЛГБТ.

Брак в них определяется как «добровольный союз двух людей разного биологического пола с целью создания семьи, отвечающий требованиям, установленным законодательством Грузии». Любой другой союз не может быть зарегистрирован в качестве брака и (или) признан браком юридически.

В мае грузинский парламент принял «закон об иностранных агентах», который спровоцировал массовые протесты в стране. Президент наложила вето, но депутаты преодолели его. В июне спикер парламента объявил, что подписал закон.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в стране. В декабре им был подписан закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста.