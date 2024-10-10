Роскомнадзор рассказал, что Steam сделал после требований России
Платформа игрового сообщества Steam Community уже удалила порядка 250 материалов по требованию Роскомнадзора, ограничений работы сервиса в России не планируется, сообщили РБК в пресс-службе надзорного ведомства.
«В большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора. В общей сложности платформа удалила около 250 материалов. Ведомство ожидает удаления десяти интернет-страниц с противоправным контентом», — сообщили в пресс-службе.
Страницы, к которым у регулятора есть претензии, попали в реестр 2, 7 и 9 октября.
Steam Community — площадка для общения геймеров магазина видеоигр Steam. В феврале Роскомнадзор внес Steam Community в реестр запрещенных сайтов на основании решения МВД «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств», после удаления спорного контента этот сайт из реестра исключили. Портал вновь добавили в реестр в августе из-за размещения запрещенной в России информации.
Два дня назад, 8 октября, Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Discord, распространенному в геймерском сообществе и в корпоративной среде IT. Этому предшествовало требование удалить около тысячи запрещенных материалов. Блокировка необходима для «предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», объяснил регулятор.
Mediascope оценивает количество россиян, использующих Discord, в 25–40 млн человек, а достойного аналога среди российских сервисов нет, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он пообещал обратиться к РКН с просьбой разблокировать платформу.
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