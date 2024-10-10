Роскомнадзор рассказал, что Steam сделал после требований России

Площадка для общения геймеров Steam Community должна удалить еще десять незаконных материалов вслед за 250 другими, которые по требованию РКН уже были удалены. Претензии регулятора вызвали десять страниц платформы

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Платформа игрового сообщества Steam Community уже удалила порядка 250 материалов по требованию Роскомнадзора, ограничений работы сервиса в России не планируется, сообщили РБК в пресс-службе надзорного ведомства.

«В большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора. В общей сложности платформа удалила около 250 материалов. Ведомство ожидает удаления десяти интернет-страниц с противоправным контентом», — сообщили в пресс-службе.

Страницы, к которым у регулятора есть претензии, попали в реестр 2, 7 и 9 октября.

Steam Community — площадка для общения геймеров магазина видеоигр Steam. В феврале Роскомнадзор внес Steam Community в реестр запрещенных сайтов на основании решения МВД «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств», после удаления спорного контента этот сайт из реестра исключили. Портал вновь добавили в реестр в августе из-за размещения запрещенной в России информации.

Два дня назад, 8 октября, Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Discord, распространенному в геймерском сообществе и в корпоративной среде IT. Этому предшествовало требование удалить около тысячи запрещенных материалов. Блокировка необходима для «предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», объяснил регулятор.

Mediascope оценивает количество россиян, использующих Discord, в 25–40 млн человек, а достойного аналога среди российских сервисов нет, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он пообещал обратиться к РКН с просьбой разблокировать платформу.