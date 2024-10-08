Роскомнадзор заблокировал Discord

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Доступ к Discord ограничен из-за нарушений требования российского законодательства, объявил Роскомнадзор.

Ведомство заявило, что направило мессенджеру требования удалить запрещенный контент, но некоторые материалы остаются доступными, также мессенджер проигнорировал решение суда о штрафе за неудаление.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — заявили в РКН.

Материал дополняется.