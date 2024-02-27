Сообщество Steam внесли в реестр запрещенных сайтов

Портал для геймеров Steam Community внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. При этом непосредственно сайт игрового магазина под ограничения не попал

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Портал сообщества игровой площадки Steam — Steam Community — внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

В реестре сказано, что сайт попал в список запрещенных 22 февраля на основании решения МВД. Причины внесения в реестр не уточняются.

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Steam включает в себя площадку для общения геймеров (Steam Community) и магазин видеоигр (Steam Powered). Сайт магазина Steam пока не попал в список РКН. Также у Steam есть свое приложение-клиент, которое дублирует функции сайта и позволяет устанавливать видеоигры на устройства.

Steam Community в свою очередь позволяет пользователям, кроме общения, продавать и покупать внутригровые предметы на торговой площадке, создавать и использовать модификации для видеоигр, вести и следить за трансляциями игр.

2 марта 2022 года Valve закрыла для пользователей из России основные способы оплаты в Steam — карты Visa, Mastercard и «Мир». При этом осталась возможность оплаты через PayPal или внутренний кошелек Steam. С похожими трудностями столкнулись пользователи других сервисов для геймеров, включая EA app, GOG, PS Store, Microsoft Store, Nintendo eShop и другие.

В сентябре 2022 года «Ведомости» передали, что компания VK ведет переговоры с рядом игровых студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ, так как из-за санкций покупки на мировых площадках для геймеров оказались недоступны.

Steam принадлежит американской компании Valve Corp., которая изначально создавала его для продвижения игр своего производства, включая игры из серий Half-Life и Counter Strike. Позже в Steam стало появляться больше видеоигр других компаний. По данным SteamDB, только в 2023 году в Steam вышло 14,457 тыс. видеоигр. Общее число таких игр составило более 85 тыс.

Соучредителем и главным исполнительным директором Valve Corporation является американский предприниматель и разработчик видеоигр Гейб Ньюэлл. На 27 февраля Forbes оценивает его состояние в $4,3 млрд.