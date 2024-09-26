В Думе предложили Роскомнадзору ограничить новости о преступлениях детей

В интернете и изданиях не должно быть кадров с мест преступлений школьников и подробностей о произошедшем, чтобы не спровоцировать нападения на школы, считает думский вице-спикер Чернышов

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В соцсетях и СМИ следует ограничить публикацию новостей о детской и подростковой преступности, чтобы, среди прочего, предотвратить нападения на школы. С такой инициативой в Роскомнадзор обратился вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, передает «РИА Новости».

По его мнению, в сообщениях о насильственных преступлениях лиц до 18 лет не должны упоминаться имена подозреваемых и обвиняемых; любая личная информация; показания свидетелей, жертв, друзей и самого преступника; орудие преступления; точное местоположение; характеристики предполагаемого преступника. Депутат уверен, что публикация подобных деталей выгодна лишь собственникам информационных ресурсов, которые повышают читаемость своих материалов.

«Нельзя сообщать никаких животрепещущих подробностей о нападениях, нельзя называть имя нападавшего, номер школы, давать кадры с места события и так далее. Это лишит потенциальных подражателей мотива прославиться», — уверен Чернышов.

Вице-спикер объяснил нападения школьников на свои учебные заведения двумя основным факторами: тяжелыми социальными условиями и маргинальной модой, предлагающей прославиться по примеру других нападавших. На основании таких обстоятельств Чернышов призвал «простерилизовать информационное поле в этой части».

«Принятие мер позволит оградить молодое поколение от деструктивного информационного влияния и защитить их психику, а также их самих от необдуманных действий, способных привести к непоправимым последствиям», — считает депутат.

На прошлой неделе, 16 сентября, ученик седьмого класса школы № 68 в Челябинске напал на одноклассников. Мальчик принес нож, молоток и муляж пневматического пистолета, нападение произошло на перемене после первого урока. Ранения получили две девочки, мальчик и 57-летняя учительница. Детей доставили на лечение в Москву.

Следователи выяснили, что школу охраняли формально — там не были подключены рамка металлоискателя и турникет. Директора школы и замглавы ЧОПа, охранявшего учебное учреждение, арестовывать не стали.

«В случае с Челябинском сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом, мы сейчас тоже в этом разбираемся», — рассказала омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова.