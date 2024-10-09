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Политика ,  
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Даванков сообщил о подготовке обращения в Роскомнадзор из-за Discord

Вице-спикер Госдумы намерен призвать ведомство пересмотреть решение о блокировке мессенджера. Роскомнадзор объявил, что заблокировал Discord, поскольку тот не удалил противоправный контент

Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил в телеграм-канале, что готовит обращение к Роскомнадзору с просьбой пересмотреть решение о блокировке мессенджера Discord.

Политик отметил, что, по данным Mediascope, Discord в стране используют от 25 до 40 млн человек, эта платформа полезна для студентов и репетиторов в онлайн-школах.

«По функционалу его не может адекватно заменить ни Яндекс.телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт», — считает Даванков.

Он призвал «уметь работать» с интернетом, «а не запрещать все подряд». «Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN», — заключил думский вице-спикер.

Роскомнадзор заблокировал Discord
Технологии и медиа
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Вечером Роскомнадзор объявил, что заблокировал Discord, поскольку мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный из-за этого штраф. «Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — заявило ведомство.

Discord — платформа, популярная для общения у геймеров и в корпоративной среде IT. Кроме текстовых сообщений там есть возможность видео- и голосовых чатов. Большинство пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению.

Discord стал популярной платформой для общения пользователей криптовалют, блокчейн-разработчиков и криптотрейдеров еще на раннем этапе становления этого рынка. Почти у каждого существующего криптосервиса, вплоть до крупнейших криптобирж, есть свои серверы, на которых есть и русскоязычные разделы. Значительная часть российских пользователей таких сервисов со временем перешли для общения в Telegram, но на глобальном уровне среди владельцев криптовалют Discord по-прежнему сохраняет популярность.

На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Discord удалить около тысячи запрещенных материалов. Речь шла о контенте, содержащем детскую порнографию, призывы к экстремизму и самоубийству, пропаганду ЛГБТ (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его) и наркотиков. Перед этим Таганский суд Москвы оштрафовал платформу на 3,5 млн руб. по ч. 2 ст. 13.50 КоАП (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Телеграм-канал Mash писал, что Discord отказался удалять запрещенную информацию об ЛГБТ и педофилии. В работе платформы в последнее время наблюдались сбои.

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Елена Чернышова
Discord Владислав Даванков Роскомнадзор
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