РКН назвал причину включения сообщества Steam в реестр запрещенных сайтов

Сайт игрового сообщества Steam был внесен в реестр запрещенных сайтов «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств», сообщил Роскомнадзор. В связи с ее удалением портал был исключен из реестра

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Портал игрового сообщества Steam был внесен в реестр запрещенных сайтов «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств» и исключен из реестра после удаления соответствующих материалов, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», — уточнили в РКН. Ведомство подчеркнуло, что не ограничивало доступ к указанной странице.

Портал сообщества игровой площадки Steam — Steam Community — был внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора 22 февраля на основании решения МВД. Причины внесения в реестр не уточнялись.

Steam включает в себя площадку для общения геймеров (Steam Community) и магазин видеоигр (Steam Powered). Сайт магазина Steam не попал в список РКН. Также у Steam есть приложение, которое дублирует функции сайта и позволяет устанавливать игры на устройства.

2 марта 2022 года Valve закрыла для пользователей из России основные способы оплаты в Steam — карты Visa, Mastercard и «Мир». При этом оставалась возможность оплаты через PayPal или внутренний кошелек Steam. В том же месяце PayPal приостановил работу в России и попросил россиян вывести средства из электронных кошельков.

В сентябре 2022 года «Ведомости» сообщили, что VK на фоне приостановки действия ведущих онлайн-сервисов может запустить аналог Steam для России и СНГ. Игровая площадка VK Play в октябре 2022 года вышла из бета-тестирования (запущено в апреле того же года). Она, как и Steam, объединяет в себе каталог игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и игровые медиа.

Steam принадлежит американской компании Valve Corp., которая изначально создавала его для продвижения игр своего производства, включая игры серии Half-Life и Counter Strike. Позже в Steam стало появляться больше видеоигр других производителей.

Соучредителем и генеральным директором Valve Corporation является американский предприниматель и разработчик Гейб Ньюэлл. Forbes на 27 февраля оценивает его состояние в $4,3 млрд. По подсчетам Bloomberg, оно составляет сейчас $9,34 млрд. Агентство также совместно с аналитиком из Wedbush Securities подсчитывало, что стоимость компании Valve в мае 2022 года составляла $7,7 млрд. По данным Bloomberg, в магазине Steam на октябрь 2023 года было доступно примерно 30 тыс. видеоигр.