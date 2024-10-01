РКН потребовал от Discord удалить почти тысячу запрещенных материалов

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Роскомнадзор обратился к администрации мессенджера Discord с требованием удалить 947 противоправных материалов, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

Материалы, которые федеральная служба потребовала удалить, в том числе содержат детскую порнографию, призывы к экстремизму, к самоубийству, пропаганду ЛГБТ и пронаркотический контент, заявили в Роскомнадзоре.

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его.

По информации пресс-службы, мессенджер Discord, изначально созданный для общения в онлайн-играх, стал активно использоваться преступниками. Злоумышленники вовлекают молодых людей, среди которых сеть особенно популярна, в разные преступления, вплоть до терактов.

В июле 2023 года российский суд оштрафовал Discord на 6 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Речь шла об 11 порнографических видео с участием несовершеннолетних. Присутствовавший на заседании суда представитель Discord заявил, что за 2023 год платформа обработала 732 запроса от Роскомнадзора, а 11 из них не удовлетворила за 24 часа, поскольку те пришли на общую почту, а не на почту для модерации. Позже все эти материалы были удалены, подчеркнул он.

30 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн руб. за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Как уточняет телеграм-канал Mash, в Discord отказались удалять запрещенную информацию об ЛГБТ и педофилии.