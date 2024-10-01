 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

РКН потребовал от Discord удалить почти тысячу запрещенных материалов

Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 запрещенных материалов
Фото: Наталья Шатошкина / Global Look Press
Фото: Наталья Шатошкина / Global Look Press

Роскомнадзор обратился к администрации мессенджера Discord с требованием удалить 947 противоправных материалов, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

Материалы, которые федеральная служба потребовала удалить, в том числе содержат детскую порнографию, призывы к экстремизму, к самоубийству, пропаганду ЛГБТ и пронаркотический контент, заявили в Роскомнадзоре.

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его.

По информации пресс-службы, мессенджер Discord, изначально созданный для общения в онлайн-играх, стал активно использоваться преступниками. Злоумышленники вовлекают молодых людей, среди которых сеть особенно популярна, в разные преступления, вплоть до терактов.

В Думе предложили Роскомнадзору ограничить новости о преступлениях детей
Технологии и медиа
Фото:Олег Елков / ТАСС

В июле 2023 года российский суд оштрафовал Discord на 6 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Речь шла об 11 порнографических видео с участием несовершеннолетних. Присутствовавший на заседании суда представитель Discord заявил, что за 2023 год платформа обработала 732 запроса от Роскомнадзора, а 11 из них не удовлетворила за 24 часа, поскольку те пришли на общую почту, а не на почту для модерации. Позже все эти материалы были удалены, подчеркнул он.

30 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн руб. за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Как уточняет телеграм-канал Mash, в Discord отказались удалять запрещенную информацию об ЛГБТ и педофилии.

Теги
Роскомнадзор Discord экстремизм запрещенный контент новости
Материалы по теме
Роскомнадзор оценил рынок белой рекламы в интернете почти в ₽400 млрд
Технологии и медиа
В Думе предложили Роскомнадзору ограничить новости о преступлениях детей
Технологии и медиа
Роскомнадзор заблокировал новый альбом «Касты» на «Яндекс Музыке»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
ФСБ показала кадры задержания готовивших нападение подростковПолитика, 15:15
Как пробудить у ребенка интерес к изучению иностранного языкаPro, 15:15
Половина заемщиков 2024 года погасит ипотеку лишь в 65 лет или старшеНедвижимость, 15:09
Акции «Газпрома» подешевели после новости о цели снижения допналоговИнвестиции, 15:05
Тело упавшей в переход в Грузии российской туристки вернут на родинуОбщество, 15:03
Олимпийский чемпион Нагорных стал вице-президентом федерации гимнастикиСпорт, 15:03
Суд отменил обвинительный приговор экс-замглавы управления «К» ФСБОбщество, 15:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мишустин анонсировал массовый выпуск планшетов с российской ОС для школТехнологии и медиа, 14:58
Госдума не поддержала снижение нештрафуемого порога превышения скоростиОбщество, 14:48
Не только Miro: визуализация бизнес-процессов — топ-5 инструментовPro, 14:47
Рябков заявил о готовности России к длительному противостоянию с СШАПолитика, 14:47
ФСБ заявила о рейдах в 78 регионах и задержании «проукраинских радикалов»Общество, 14:45
Минобороны сообщило об отраженных попытках прорыва ВСУ в Курской областиПолитика, 14:38
FT сообщила о компромиссной позиции главы МИД Украины по урегулированиюПолитика, 14:36